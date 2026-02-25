El uno por uno del triunfo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026

En la victoria del xeneize ante el Lobo chivilcoyano, el delantero paraguayo fue la gran figura al convertir dos goles en su decut con la camiseta azul y oro
Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Los dos goles los anotó el paraguayo Adam Bareiro, que hizo su debut con la camiseta azul y oro en el encuentro de este martes. En la próxima instancia, los 16vos de final, el xeneize se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez, que jugarán entre sí el 8 de abril. El cuadro completo del certamen, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.
A diferencia de otras tantas veces, en el certamen más federal del país esta vez primó la lógica. Lo que no cambió fue la garra y la agresividad con la que jugó el equipo de menor jerarquía, que solo en los primeros 45 minutos cometió 10 infracciones y recibió dos amonestaciones. Una de ellas fue por una patada alevosa de Franco Cáseres a Marcelo Weigandt a los 16′, merecedora de expulsión, pero que según el criterio del árbitro Facundo Tello era solo para amarilla.
La otra fue por una falta de Marcos Salvaggio a Marco Pellegrino a los 32′, apenas un minuto antes de la gran polémica de la noche. Nicolás Figal avanzó con pelota dominada y filtró un pase preciso a Lucas Janson, que gambeteó al arquero Nicolás Dromisch, quien lo derribó y cometió un claro penal. Sin embargo, el árbitro asistente cobró fuera de juego, aunque el exVélez estaba habilitado.
🇦🇷🏆 ¡POLÉMICA EN SALTA!— TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026
A los 33' del primer tiempo, Dormisch le cometió falta dentro del área a Janson, pero el asistente cobró offside. #CopaArgentinaEnTyCSports
🤔 ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/5TAQonSBLj
Tras la victoria, Boca volverá a Buenos Aires y comenzará a pensar en Gimnasia de Mendoza, su próximo rival en el Torneo Apertura 2026. El partido, que se jugará en la Bombonera, está programado para el sábado 28 de febrero a las 17.45 y será en el marco de la fecha 8 del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino (el encuentro vs. Lanús, por la séptima jornada, fue postergado).
Los puntajes del triunfo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy
- Boca: Leandro Brey (6); Marcelo Weigandt (6), Nicolás Figal (6), Marco Pellegrino (7), Malcom Braida (6); Tomás Belmonte (6), Milton Delgado (6), Williams Alarcón (5); Ángel Romero (5), Adam Bareiro (8) y Lucas Janson (6).
- Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch (6); Alexis Zárate (5), Franco Flores (4), Valentín Robatto (4), Martín Gallo (4); Ramiro Medina (5), Ezequiel Bassi (5), Gonzalo Martínez (4), Franco Cáseres (4); Marcos Salvaggio (4) y Patricio Ferreira (4).
- Cambios: ST, Miguel Merentiel (5) por Romero (BJ); 18 minutos, Mauro Gutiérrez (4) por Medina (G) y Sebastián Marfort (4) por Ferreira (G); 24, Santiago Ascacibar por Delgado (BJ) e Iker Zufiaurre por Bareiro (BJ); 30, Dylan Gorosito por Weigandt (BJ) y Tomás Aranda por Janson (BJ), y 32, Matías Rosales por Cáseres (G), Mario Dauria por Zárate (G) y Nicolás Giampaoli por Salvaggio (G).
- Goles: PT, 41 minutos, Bareiro (BJ), y ST, 13, Bareiro (BJ).
- Árbitro: Facundo Tello (regular, 5).
- Estadio: Padre Martearena, de Salta.
