El uno por uno del triunfo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026

Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Los dos goles los anotó el paraguayo Adam Bareiro, que hizo su debut con la camiseta azul y oro en el encuentro de este martes. En la próxima instancia, los 16vos de final, el xeneize se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez, que jugarán entre sí el 8 de abril. El cuadro completo del certamen, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.

A diferencia de otras tantas veces, en el certamen más federal del país esta vez primó la lógica. Lo que no cambió fue la garra y la agresividad con la que jugó el equipo de menor jerarquía, que solo en los primeros 45 minutos cometió 10 infracciones y recibió dos amonestaciones. Una de ellas fue por una patada alevosa de Franco Cáseres a Marcelo Weigandt a los 16′, merecedora de expulsión, pero que según el criterio del árbitro Facundo Tello era solo para amarilla.

Adam Bareiro, el autor de los dos goles con los que Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina Copa Argentina

La otra fue por una falta de Marcos Salvaggio a Marco Pellegrino a los 32′, apenas un minuto antes de la gran polémica de la noche. Nicolás Figal avanzó con pelota dominada y filtró un pase preciso a Lucas Janson, que gambeteó al arquero Nicolás Dromisch, quien lo derribó y cometió un claro penal. Sin embargo, el árbitro asistente cobró fuera de juego, aunque el exVélez estaba habilitado.

🇦🇷🏆 ¡POLÉMICA EN SALTA!



A los 33' del primer tiempo, Dormisch le cometió falta dentro del área a Janson, pero el asistente cobró offside. #CopaArgentinaEnTyCSports



🤔 ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/5TAQonSBLj — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Tras la victoria, Boca volverá a Buenos Aires y comenzará a pensar en Gimnasia de Mendoza, su próximo rival en el Torneo Apertura 2026. El partido, que se jugará en la Bombonera, está programado para el sábado 28 de febrero a las 17.45 y será en el marco de la fecha 8 del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino (el encuentro vs. Lanús, por la séptima jornada, fue postergado).

Los puntajes del triunfo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy