Los memes por el triunfo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026

El xeneize venció a uno de los representantes del Federal A y los fanáticos de ambos equipos expresaron su pasión en las redes sociales
Boca y Gimnasia de Chivilvoy se enfrentaron este martes en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Fue el único encuentro programado para este 24 de febrero en el torneo más federal del país. Por este motivo, los fanáticos de ambos clubes se expresaron en redes sociales con decenas de memes imperdibles.
El encuentro finalizó con una victoria por 2 a 0 del xeneize, gracias a un doblete del paraguayo Adam Bareiro, quien jugó su primer partido con la camiseta azul y oro. A diferencia de otras tantas veces, en el certamen más federal del país esta vez primó la lógica. El favorito fue mejor, es cierto. Pero no brilló. La buena noticia para el Mundo Boca, sin embargo, es que llegaron los goles. El equipo necesitaba un ‘9′ para cortar la mala racha de los delanteros y Bareiro parece haber llegado para cumplir ese rol. Su presentación fue merecedora de aplausos por parte del hincha de Boca.
Los mejores memes de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Bareiro vs. river plate, 19/04/26. pic.twitter.com/VXdNipeKKt— #ElMasGrande👑 (@MasGrandeRP) February 25, 2026
Bareiro desde que se fue de River:pic.twitter.com/HvYRDPEPXO— Valen7ino (@valen7xeneize) February 25, 2026
