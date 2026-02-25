Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy: resumen, goles y resultado del partido de la Copa Argentina 2026

En plena crisis deportiva, Boca tuvo respiro y derrotó a Gimnasia de Chivilcoy en la primera ronda de la Copa Argentina 2026. El xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 este martes en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. En la próxima instancia, los 16vos de final, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez, que jugarán entre sí el 8 de abril.

A diferencia de otras tantas veces, en el certamen más federal del país esta vez primó la lógica. Lo que no cambió fue la garra y la agresividad con la que jugó el equipo de menor jerarquía, que solo en los primeros 45 minutos cometió 10 infracciones y recibió dos amonestaciones. Una de ellas fue por una patada alevosa de Franco Cáseres a Marcelo Weigandt a los 16′, merecedora de expulsión, pero que según el criterio del árbitro Facundo Tello era solo para amarilla.

⚔️ UFFFF: La dura infracción que recibió el Chelo Weigandt por parte de Cáseres. El encuentro entre #Boca y #Gimnasia (CH) sigue 0-0. #CopaArgentinaTyCSports pic.twitter.com/QYJHa4k08j — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

La otra fue por una falta de Marcos Salvaggio a Marco Pellegrino a los 32′, apenas un minuto antes de la gran polémica de la noche. Nicolás Figal avanzó con pelota dominada y filtró un pase preciso a Lucas Janson, que gambeteó al arquero Nicolás Dromisch, quien lo derribó y cometió un claro penal. Sin embargo, el árbitro asistente cobró fuera de juego, aunque el exVélez estaba habilitado.

El 1 a 0 llegó a los 41′ gracias al debutante de esta noche, Bareiro. El futbolista con pasado en River, que recientemente llegó a Boca proveniente de Fortaleza de Brasil, se anticipó a los defensores del Lobo chivilcoyano y conectó un buen centro de Janson para abrir el marcador. El propio delantero paraguayo fue el encargado de anotar, de cabeza, el 2 a 0 en el segundo tiempo, a los 58′, cuando Malcom Braida lo buscó con un centro lejano que cayó en el punto penal.

Adam Bareiro, la gran figura de Boca en el triunfo 2 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy Boca Juniors

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue mejor, es cierto. Pero no brilló. Parte del momento que está atravesando, aún sin una identidad futbolística clara. La buena noticia para el Mundo Boca, sin embargo, es que llegaron los goles. Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Janson y el resto de los delanteros no están siendo efectivos en los metros finales y el equipo necesitaba un ‘9′ para cortar la mala racha. Bareiro parece haber llegado para cumplir ese rol y, a simple vista, la adaptación no pareciera ser un problema.

Tras la victoria, Boca volverá a Buenos Aires y comenzará a pensar en Gimnasia de Mendoza, su próximo rival en el Torneo Apertura 2026. El partido, que se jugará en la Bombonera, está programado para el sábado 28 de febrero a las 17.45 y será en el marco de la fecha 8 del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino (el encuentro vs. Lanús, por la séptima jornada, fue postergado).