Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Pablo Dóvalo dirigirá Boca vs. Gimnasia de Mendoza y Facundo Tello hará lo propio en Independiente Rivadavia vs. River
La fecha 8 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 28 de febrero hasta el martes 3 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el clásico entre Newell’s y Rosario Central del domingo a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa. Facundo Tello estará en el Malvinas Argentinas para el encuentro entre Independiente Rivadavia y River del lunes a las 21.30, y Pablo Dóvalo irá a la Bombonera el sábado a las 17.45 para Boca vs. Gimnasia de Mendoza. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Darío Herrera fue el designado para el encuentro entre Independiente y Central Córdoba, que se disputa el sábado a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Nicolás Ramírez arbitrará Talleres vs. San Lorenzo el mismo sábado pero a las 22.15 y en el estadio Mario Alberto Kempes. Por último, Fernando Echenique hará lo propio en Atlético Tucumán vs. Racing el martes a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026
Sábado 28 de febrero
17.45: Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports
• Árbitro: Pablo Dóvalo
• Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
• Árbitro asistente 2: Iván Aliende
• Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
• VAR: Nicolás Lamolina
• AVAR: Jorge Broggi
20: Independiente vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
• Árbitro: Darío Herrera
• Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
• Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
• Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
• VAR: Diego Ceballos
• AVAR: Pablo González
22.15: Talleres vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports
• Árbitro: Nicolás Ramírez
• Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
• Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
• Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
• VAR: Adrián Franklin
• AVAR: Cristian Navarro
Domingo 1° de marzo
17: Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal) - ESPN Premium
• Árbitro: Yael Falcón Pérez
• Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
• Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
• Cuarto árbitro: Pablo Giménez
• VAR: Héctor Paletta
• AVAR: Mariana De Almeyda
19.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
• Árbitro: Leandro Rey Hilfer
• Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
• Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
• Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
• VAR: Fernando Echenique
• AVAR: Franco Acita
19.15: Instituto vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
• Árbitro: Sebastián Zunino
• Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
• Árbitro asistente 2: Federico García
• Cuarto árbitro: Jorge Etem
• VAR: Silvio Trucco
• AVAR: Miguel Savorani
21.30: Tigre vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
• Árbitro: Pablo Echavarría
• Árbitro asistente 1: Pablo González
• Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
• Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
• VAR: Germán Delfino
• AVAR: Sebastián Bresba
21.30: Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
• Árbitro: Luis Lobo Medina
• Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
• Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
• Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
• VAR: Salomé Di Iorio
• AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 2 de marzo
19.15: Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
• Árbitro: Nazareno Arasa
• Árbitro asistente 1: Julio Fernández
• Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
• Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
• VAR: Fabrizio Llobet
• AVAR: Carlos Córdoba
19.15: Estudiantes de La Plata vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
• Árbitro: Sebastián Martínez
• Árbitro asistente 1: Juan Mamani
• Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
• Cuarto árbitro: Franco Acita
• VAR: Andrés Merlos
• AVAR: Lucas Cavallero
21.30: Independiente Rivadavia vs. River (Zona B) - ESPN Premium
• Árbitro: Facundo Tello
• Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
• Árbitro asistente 2: Federico Cano
• Cuarto árbitro: Juan Nebietti
• VAR: José Carreras
• AVAR: Gastón Suárez
21.30: Banfield vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
• Árbitro: Andrés Gariano
• Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
• Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
• Cuarto árbitro: Marcos Recalde
• VAR: Fernando Espinoza
• AVAR: Gisella Trucco
Martes 3 de marzo
19: Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
• Árbitro: Juan Pablo Loustau
• Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
• Árbitro asistente 2: Mariana Duré
• Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
• VAR: Hernán Mastrángelo
• AVAR: Javier Uziga
19.15: Huracán vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
• Árbitro: Ariel Penel
• Árbitro asistente 1: Hugo Páez
• Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
• Cuarto árbitro: Kevin Alegre
• VAR: Laura Fortunato
• AVAR: Diego Verlotta
21.15: Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
• Árbitro: Fernando Echenique
• Árbitro asistente 1: Iván Núñez
• Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
• Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
• VAR: Sebastián Habib
• AVAR: Diego Romero
