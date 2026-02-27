Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

La fecha 8 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 28 de febrero hasta el martes 3 de marzo con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el clásico entre Newell’s y Rosario Central del domingo a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa. Facundo Tello estará en el Malvinas Argentinas para el encuentro entre Independiente Rivadavia y River del lunes a las 21.30, y Pablo Dóvalo irá a la Bombonera el sábado a las 17.45 para Boca vs. Gimnasia de Mendoza. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto a los compromisos del resto de los equipos denominados “grandes”, Darío Herrera fue el designado para el encuentro entre Independiente y Central Córdoba, que se disputa el sábado a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Nicolás Ramírez arbitrará Talleres vs. San Lorenzo el mismo sábado pero a las 22.15 y en el estadio Mario Alberto Kempes. Por último, Fernando Echenique hará lo propio en Atlético Tucumán vs. Racing el martes a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro.

Facundo Tello arbitrará el encuentro de la fecha 8 entre Independiente Rivadavia y River EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Sábado 28 de febrero

17.45: Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports

• Árbitro: Pablo Dóvalo

• Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

• Árbitro asistente 2: Iván Aliende

• Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

• VAR: Nicolás Lamolina

• AVAR: Jorge Broggi

20: Independiente vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

• Árbitro: Darío Herrera

• Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

• Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

• Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

• VAR: Diego Ceballos

• AVAR: Pablo González

22.15: Talleres vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports

• Árbitro: Nicolás Ramírez

• Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

• Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

• Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

• VAR: Adrián Franklin

• AVAR: Cristian Navarro

Domingo 1° de marzo

17: Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal) - ESPN Premium

• Árbitro: Yael Falcón Pérez

• Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

• Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

• Cuarto árbitro: Pablo Giménez

• VAR: Héctor Paletta

• AVAR: Mariana De Almeyda

19.15: Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

• Árbitro: Leandro Rey Hilfer

• Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

• Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

• Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

• VAR: Fernando Echenique

• AVAR: Franco Acita

19.15: Instituto vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

• Árbitro: Sebastián Zunino

• Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

• Árbitro asistente 2: Federico García

• Cuarto árbitro: Jorge Etem

• VAR: Silvio Trucco

• AVAR: Miguel Savorani

21.30: Tigre vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

• Árbitro: Pablo Echavarría

• Árbitro asistente 1: Pablo González

• Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

• Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

• VAR: Germán Delfino

• AVAR: Sebastián Bresba

21.30: Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

• Árbitro: Luis Lobo Medina

• Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

• Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

• Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

• VAR: Salomé Di Iorio

• AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 2 de marzo

19.15: Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

• Árbitro: Nazareno Arasa

• Árbitro asistente 1: Julio Fernández

• Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

• Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

• VAR: Fabrizio Llobet

• AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Estudiantes de La Plata vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

• Árbitro: Sebastián Martínez

• Árbitro asistente 1: Juan Mamani

• Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

• Cuarto árbitro: Franco Acita

• VAR: Andrés Merlos

• AVAR: Lucas Cavallero

21.30: Independiente Rivadavia vs. River (Zona B) - ESPN Premium

• Árbitro: Facundo Tello

• Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

• Árbitro asistente 2: Federico Cano

• Cuarto árbitro: Juan Nebietti

• VAR: José Carreras

• AVAR: Gastón Suárez

21.30: Banfield vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

• Árbitro: Andrés Gariano

• Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

• Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

• Cuarto árbitro: Marcos Recalde

• VAR: Fernando Espinoza

• AVAR: Gisella Trucco

Martes 3 de marzo

19: Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

• Árbitro: Juan Pablo Loustau

• Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

• Árbitro asistente 2: Mariana Duré

• Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

• VAR: Hernán Mastrángelo

• AVAR: Javier Uziga

19.15: Huracán vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

• Árbitro: Ariel Penel

• Árbitro asistente 1: Hugo Páez

• Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

• Cuarto árbitro: Kevin Alegre

• VAR: Laura Fortunato

• AVAR: Diego Verlotta

21.15: Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

• Árbitro: Fernando Echenique

• Árbitro asistente 1: Iván Núñez

• Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

• Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

• VAR: Sebastián Habib

• AVAR: Diego Romero