En qué canal pasan Boca vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2025 hoy

Boca y Rosario Central se enfrentan este viernes, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos necesitan ganar: el xeneize para olvidar, al menos por un instante, la histórica caída en la Fase 2 de la Copa Libertadores, y el Canalla para seguir en lo más alto de la zona B. El partido comienza a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

En su propia cancha y ante el notable descontento de sus hinchas, el combinado de la Ribera intentará sumar de a tres en un duelo que podría determinar el futuro del DT Fernando Gago al mando del plantel. Está cuarto en la zona A con 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y una caída). En la última fecha derrotó 2 a 1 a Aldosivi. El Canalla, por su parte, lidera el grupo B con 17 unidades, producto de cuatro triunfos y tres igualdades. Viene de vencer por la mínima diferencia a Sarmiento.

La última vez que se vieron las caras fue el 31 de agosto de 2024, también en la Bombonera, en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Boca se quedó con los tres puntos luego de ganar por 2 a 1 gracias a los goles de Cristian Lema y Brian Aguirre (el colombiano Jaminton Campaz descontó en tiempo de descuento para Rosario Central, con el partido ya sentenciado).

Boca vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este viernes, en el que necesita conseguir un triunfo para calmar el ánimo de los hinchas -aunque, posiblemente, no le sirva para permanecer en el cargo-, Gago tiene en mente utilizar el mismo equipo para ¿darle un voto de confianza a los “responsables” de la caída ante Alianza Lima? o incluso para respaldar su decisión con respecto al armado del once inicial, ya que él mismo dijo al término de ese compromiso que el equipo “le gustó”. El único cambio sería obligado debido a que el chileno Carlos Palacios no forma parte de la lista de convocados por una fuerte contractura, por lo que su lugar sería ocupado por Ezequiel Zeballos.

Exequiel Zeballos sería el reemplazante de Carlos Palacios en el duelo frente a Rosario Central Santiago Filipuzzi

Posibles formaciones

Boca : Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Santiago López, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti.

LA NACION