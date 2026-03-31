En qué canal pasan Brasil vs. Croacia por un amistoso hoy

La primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales concluye este martes con el amistoso estelar entre Brasil y Croacia, programado para las 21 (hora argentina) en el Camping World Stadium de Orlando en Estados Unidos con arbitraje de Armando Villarreal.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Croacia derrotó a Colombia en su reciente y anterior presentación de esta fecha FIFA Julio Aguilar - Getty Images North America

La previa de Brasil vs. Croacia

Ambos equipos se preparan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y disputan el último encuentro antes de que sus entrenadores, el italiano Carlo Ancelotti y el Zlatko Dalić, respectivamente, definan la lista de jugadores convocados.

La Canarinha perdió en su última presentación ante Francia 2 a 1 y tiene ante sí una buena ocasión para imponerse frente a un rival importante que fue finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022. De hecho, la última vez que ambos países se vieron las caras fue en los cuartos de final de la cita ecuménica en Medio Oriente y empataron 1 a 1 en 120 minutos de juego. En los penales, el conjunto croata se impuso y avanzó a las semifinales ante la selección argentina.

Croacia eliminó a Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 Martin Meissner - AP

El seleccionado europeo, en contrapartida, derrotó en su anterior encuentro de la fecha FIFA a Colombia 2 a 1, llegó a los cuatro victorias seguidas e intentará cerrar la ventana de encuentros de marzo con una alegría frente a la selección que más títulos del mundo tiene en la historia, con cinco, y que, de a poco, recupera su nivel de la mano de Ancelotti.

Posibles formaciones

Brasil: Ederson; Danilo, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Junior; y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Ederson; Danilo, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Junior; y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti. Croacia: Dominik Livakovic; Marco Pasalic, Martin Erlic, Luka Vuskovic, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Mario Pasalic, Nikola Moro, Petar Sucic, Nikola Vlasic; Igor Matanovic. DT: Zlatko Dalić.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.82 contra 4.22 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los balcánicos. El empate llega a 4.02.