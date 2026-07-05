La pareja de Raúl Jiménez contó lo malo de estar casada con un futbolista de la selección mexicana: “Me extraño como persona”

Daniela Basso, actriz y pareja del futbolista Raúl Jiménez, compartió en una entrevista cuáles son los retos y sacrificios de compartir la vida con un integrante de la selección de México. Según su testimonio, se enfrenta a cuestiones como aislamiento familiar, restricciones de convivencia y dificultad para planear una vida en conjunto.

Daniela Basso comparte los mitos de convivir con un futbolista

Daniela Basso concedió una entrevista al programa de Martha Debayle en México y contó que en ocasiones ser la compañera de un deportista del nivel de Jiménez implica desafíos y renuncias personales. Allí, contó que vive lejos de su familia y tuvo que postergar sus propios sueños.

La actriz enfatizó que ser pareja de un futbolista de alto rendimiento exige madurez para resolver sola las crisis. Esto puede implicar desde inundaciones en su casa hasta enfrentar emergencias médicas de sus hijos mientras su esposo está concentrado y no puede salir ni contestar el teléfono.

Por otra parte, Basso señaló que si bien todo el tiempo intercambia mensajes con Jiménez, incluso antes de que el jugador salga a la cancha; en realidad, durante la temporada de la Premier League, la Copa Oro y, actualmente, en el Mundial 2026, casi no pueden pasar tiempo juntos. “Están concentrados; no dormimos con ellos. Necesitan tener toda la testosterona en el cuerpo para salir”, dijo.

Basso agregó que para Jiménez tampoco es sencillo, ya que, por ejemplo, no pudo asistir a la boda de su hermana y estuvo a punto de no llegar al nacimiento de sus hijos. En ese sentido, contó que la pareja no se casó por falta de tiempo.

Aunque es consciente del enfoque y disciplina que exige el deporte, Basso dijo que en ocasiones le es difícil adaptarse al horario de su esposo, en especial porque viven en el extranjero, en Londres, lejos de su familia. “Hay que tener sacrificios, muchos más tú que él, sobre todo en el caso de Raúl que vive fuera de la Ciudad de México. Estás en otro país. Por mucho que hablemos inglés, no es tu país; no estás con tu familia para resolver”, manifestó.

Quién es Daniela Basso, la pareja del futbolista de México Raúl Jiménez

Basso, quien nació en la Ciudad de México en 1989, estudió en la Escuela de Artes Escénicas CasAzul y en el Centro de Educación Artística de Televisa, de acuerdo con N+. En su trayectoria, participó en diversas producciones de televisión y cine, pero tuvo que poner en pausa su carrera.

“Raúl necesita a la mamá de sus hijos en casa, saber que sus hijos están protegidos, que van a estar perfectos para él poder decir: ‘Corto el exterior y yo sé que mi mujer va a resolver’. Te conviertes en cabeza de familia”, dijo en la entrevista con Martha Debayle.

Daniela Basso vive en Londres junto a su esposo Raúl Jiménez Instagram danielabassom

Si bien dijo que prefiere ver su situación desde el lado de lo ganado, como el privilegio de criar a sus hijos y tener estabilidad económica, aceptó que extraña trabajar: “Me extraño yo como persona. Me encanta ser mamá y me encanta ser esposa, pero me extraño yo”.

Finalmente, Basso envió un mensaje para dejar en claro que tener una vida al lado de un futbolista de primer nivel no siempre es como se piensa. “Muchas veces dicen de la esposa del futbolista que tiene dinero, que se opera todo, que no tiene problemas en la vida. Pero hay muchas cosas detrás y no todo lo resuelve el dinero“, concluyó.

Cómo se conocieron Daniela Basso y Raúl Jiménez

Según compartieron, Basso y Jiménez se conocieron a través de redes sociales en 2017. Tras varios meses de mensajes, finalmente se encontraron en persona y desde entonces están juntos.

Daniela Basso y Raúl Jiménez son padres de dos hijos: Arya y Ander Instagram danielabassom

La actriz lo acompañó durante su paso por el club portugués Benfica y después por la Premier League durante sus pasos por Fulham y Wolverhampton, donde el delantero sufrió una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida en 2020.

Ambos son padres de dos hijos, Arya y Ander. En febrero de 2025, el futbolista le propuso matrimonio, pero todavía no confirmaron la fecha de su boda.