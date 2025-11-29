En qué canal pasan Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro de cuartos de final se disputa este sábado a las 21.30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Yael Falcón Pérez
Este sábado, desde las 21.30, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Para meterse en la segunda instancia de eliminación directa del penúltimo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, el Ferroviario eliminó a San Lorenzo en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Cuervo).
El Pincha, por su parte, fue noticia en cuartos de final por hacerle el “pasillo de campeón” a Rosario Central de espaldas luego de que recibiera el título de “Campeón de Liga” (como mejor de la Tabla Anual), algo que al inicio del año no estaba estipulado. Lo eliminó por 1 a 0 con un golazo del desequilibrante colombiano Edwuin Cetré.
Central Córdoba vs. Estudiantes: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 21.30 en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Central Córdoba corre con una pequeña ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.92 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.80.
Posibles formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; y Facundo Farías.
