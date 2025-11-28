Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Se realizaron las designaciones de los jueces de la segunda ronda de eliminación directa; Fernando Echenique dirigirá Boca vs. Argentinos Juniors y Andrés Merlos hará lo propio en Racing vs. Tigre
Los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se juegan desde este sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre con cuatro partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Fernando Echenique fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors, que se disputa este domingo a las 18.30 en la Bombonera. Andrés Merlos, por su parte, hará lo propio en Racing vs. Tigre el lunes a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos, Yael Falcón Pérez estará en el estadio Único Madre de Ciudades para el encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata de este sábado a las 21.30 y Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata del lunes a las 17 en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
Días, horarios, TV y árbitros de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Sábado 29 de noviembre
21:30: Central Córdoba (4°A) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre
18:30: Boca (1°A) vs. Argentinos Juniors (5°A) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
Lunes 1° de diciembre
17: Barracas Central (6°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Romero
21:30: Racing (3°A) vs. Tigre (7°A) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Pafundi
