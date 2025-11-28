Días, horarios, TV y árbitros: así se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se juegan desde este sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre con cuatro partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Fernando Echenique fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors, que se disputa este domingo a las 18.30 en la Bombonera. Andrés Merlos, por su parte, hará lo propio en Racing vs. Tigre el lunes a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos, Yael Falcón Pérez estará en el estadio Único Madre de Ciudades para el encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata de este sábado a las 21.30 y Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata del lunes a las 17 en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Andrés Merlos arbitrará uno de los partidos de cuartos de final: Racing vs. Tigre Anibal Greco

Días, horarios, TV y árbitros de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21:30: Central Córdoba (4°A) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18:30: Boca (1°A) vs. Argentinos Juniors (5°A) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre

17: Barracas Central (6°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21:30: Racing (3°A) vs. Tigre (7°A) - ESPN Premium y TNT Sports