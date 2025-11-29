Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juegan los cuartos de final

Este fin de semana se disputan los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Entre este sábado y el lunes, ocho equipos buscarán el pase a las semifinales del penúltimo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino . Los ocho restantes jugarán su último partido en este 2025 y comenzarán a planificar la pretemporada de verano para el 2026. El detalle de cada compromiso está disponible en canchallena.com.

El primer encuentro lo protagonizarán Central Córdoba y Estudiantes de La Plata este sábado a partir de las 21.30, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Luego, el domingo a las 18.30, Boca y Argentinos Juniors se verán las caras en la Bombonera, con Fernando Echenique como juez.

Los dos encuentros restantes se llevarán a cabo el lunes. En primera instancia, a las 17, el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia albergará el mano a mano entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata, dos de las revelaciones del certamen en curso, bajo la tutela de Hernán Mastrángelo. Por último, desde las 21.30, Racing recibirá a Tigre en el Cilindro de Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro principal.

Racing y Tigre le bajarán el telón a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 este lunes Fotobaires

Así se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21:30: Central Córdoba (4°A) vs. Estudiantes de La Plata (8°A) - TNT Sports

Domingo 30 de noviembre

18:30: Boca (1°A) vs. Argentinos Juniors (5°A) - ESPN Premium y TNT Sports

Lunes 1° de diciembre

17: Barracas Central (6°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B) - ESPN Premium

21:30: Racing (3°A) vs. Tigre (7°A) - ESPN Premium y TNT Sports

Todos los resultados de octavos de final

(1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús 0 - 1 Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing 3 - 2 River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe 1 - 2 Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central (6° grupo A).

Al igual que en octavos, los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a las semifinales, que se jugarán de la misma manera. La final, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.