Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Se definieron los ocho clasificados a la próxima ronda: Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre
- 4 minutos de lectura'
Este miércoles finalizaron los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está definido. Los clasificados a la próxima ronda son Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre, mientras que quedaron eliminados Vélez, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, Deportivo Riestra, Unión, River y Lanús. La Liga Profesional ya anunció el cronograma de la próxima instancia.
El primero en avanzar de ronda fue el Bicho, que dejó en el camino al Fortín tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. Luego, llegó el turno del Ferroviario, que eliminó al Ciclón en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Cuervo).
Posteriormente, el Pincha, que fue noticia por hacerle el “pasillo de campeón” al Canalla de espaldas luego de que éste recibiera el título de “Campeón de Liga” (como mejor de la Tabla Anual), algo que al inicio del año no estaba estipulado, lo eliminó por 1 a 0. Fue a partir de un golazo de Edwuin Cetré. Más tarde, el xeneize le ganó por 2 a 0 como local a la T con un doblete de Miguel Merentiel.
En el resto de los compromisos, el Guapo derrotó al por 1 a 0 Malevo en el tiempo suplementario con un tanto de Nicolás Blandi, en el único encuentro de lo que va de la instancia de los 16 mejores que no culminó en los 90′ reglamentarios. El Lobo, por su parte, sigue con su racha positiva y ya suma cuatro victorias consecutivas. Esta vez venció al Tatengue como visitante por 2 a 1 con tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez (Cristian Tarragona, de chilena, descontó para el conjunto santafesino).
Por su parte, la Academia de Avellaneda le ganó el clásico a River, que culminó un año para el olvido sin títulos, por 3 a 2 en el mejor partido de lo que va de cuartos. Los goles del local fueron convertidos por Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena, mientras que para el visitante anotaron Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero. Por último, el Matador eliminó al Granate, que el último sábado ganó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, tras ganar 1 a 0 con un tanto de José David Romero.
Octavos de final del Torneo Clausura 2025
- (1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).
- (4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).
- (2° grupo B) Lanús 0 - 1 Tigre (7° grupo A).
- (3° grupo A) Racing 3 - 2 River Plate (6° grupo B).
- (1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).
- (4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).
- (2° grupo A) Unión de Santa Fe 1 - 2 Gimnasia de La Plata (7° grupo B).
- (3° grupo B) Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central (6° grupo A).
Así se jugarán los cuartos de final
- Boca vs. Argentinos Juniors.
- Racing vs. Tigre.
- Central Córdoba vs. Estudiantes.
- Gimnasia vs. Barracas Central.
Al igual que en octavos, los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a las semifinales, que se jugarán de la misma manera. La final, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
En la Fortaleza. Lanús armó un festejo y jugó con el corazón, pero el último pasaje a los cuartos de final se lo llevó Tigre
Todo definido. La AFA informó los días y horarios de los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura
Oficial. Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
- 1
Espaldazo y poder impune: cuando la pelota se mancha
- 2
Gases lacrimógenos, once expulsados y un DT argentino involucrado en una batalla campal en la Copa Bolivia
- 3
Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca
- 4
Nada para festejar: todos los golpes que sufrió River en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo