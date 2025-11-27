Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este miércoles finalizaron los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está definido. Los clasificados a la próxima ronda son Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre, mientras que quedaron eliminados Vélez, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, Deportivo Riestra, Unión, River y Lanús. La Liga Profesional ya anunció el cronograma de la próxima instancia.

El primero en avanzar de ronda fue el Bicho, que dejó en el camino al Fortín tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. Luego, llegó el turno del Ferroviario, que eliminó al Ciclón en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Cuervo).

Argentinos Juniors dejó en el camino a Vélez y deberá ir a la Bombonera para jugar ante Boca Fotobaires

Posteriormente, el Pincha, que fue noticia por hacerle el “pasillo de campeón” al Canalla de espaldas luego de que éste recibiera el título de “Campeón de Liga” (como mejor de la Tabla Anual), algo que al inicio del año no estaba estipulado, lo eliminó por 1 a 0. Fue a partir de un golazo de Edwuin Cetré. Más tarde, el xeneize le ganó por 2 a 0 como local a la T con un doblete de Miguel Merentiel.

En el resto de los compromisos, el Guapo derrotó al por 1 a 0 Malevo en el tiempo suplementario con un tanto de Nicolás Blandi, en el único encuentro de lo que va de la instancia de los 16 mejores que no culminó en los 90′ reglamentarios. El Lobo, por su parte, sigue con su racha positiva y ya suma cuatro victorias consecutivas. Esta vez venció al Tatengue como visitante por 2 a 1 con tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez (Cristian Tarragona, de chilena, descontó para el conjunto santafesino).

Nicolás Blandi volvió al gol luego de más de un año y metió a Barracas Central en cuartos de final Fotobaires / Facundo Morales

Por su parte, la Academia de Avellaneda le ganó el clásico a River, que culminó un año para el olvido sin títulos, por 3 a 2 en el mejor partido de lo que va de cuartos. Los goles del local fueron convertidos por Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena, mientras que para el visitante anotaron Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero. Por último, el Matador eliminó al Granate, que el último sábado ganó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, tras ganar 1 a 0 con un tanto de José David Romero.

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús 0 - 1 Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing 3 - 2 River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe 1 - 2 Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central (6° grupo A).

Así se jugarán los cuartos de final

Boca vs. Argentinos Juniors.

Racing vs. Tigre.

Central Córdoba vs. Estudiantes.

Gimnasia vs. Barracas Central.

Al igual que en octavos, los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a las semifinales, que se jugarán de la misma manera. La final, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.