En qué canal pasan Chelsea vs. Benfica por la Champions League 2025-2026 hoy

El partido con más futbolistas argentinos en el inicio de la segunda fecha de la Champions League 2025-2026 es el que protagonizan Chelsea vs. Benfica en este martes desde las 16 (hora argentina) en Stamford Bridge con arbitraje del alemán Daniel Siebert.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Enzo Fernández es el capitán de Chelsea, que debuta como local en la Champions League Ian Walton - AP

La previa de Chelsea vs. Benfica

Tanto los ingleses como los portugueses debutaron con derrota en el máximo certamen continental y buscan sumar sus primeros puntos. The Blues cayeron ante Bayern Múnich 3 a 1 en Alemania mientras que los portugueses fueron sorprendidos ante su gente por Qarabag de Azerbaiyán 3 a 2. La caída fue tan estrepitosa que fue despedido el entrenador Bruno Lage y en su lugar asumió José Mourinho.

En el encuentro de este martes es probable que haya al menos cuatro argentinos desde el inicio. En el local Enzo Fernández, con pasado en las Águilas, es una fija en el mediocampo mientras que Alejandro Garnacho se perfila par ser titular en la delantera. En el visitante son de la partida el capitán Nicolás Otamendi y el mediocampista Enzo Barrenechea. Gianluca Prestianni no está a disposición del DT porque está jugando el Mundial Sub 20 con la selección argentina.

José Mourinho asumió la dirección técnica de Benfica tras la caída en el debut por la Champions League Steven Paston - PA

Posibles formaciones

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Jesús, Pedro Neto, Jamie Bynoe-Gittens y Alejandro Garnacho. DT: Enzo Maresca.

Benfica: Anatoli Trubin, António Silva, Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Henrique Araújo, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Heorhiy Sudakov, Fredrik Aursnes, Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup. DT: José Mourinho.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.66 contra 6.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.20.

Ambos clubes se enfrentaron recientemente en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 con triunfo de Chelsea 4 a 1 con goles de Reece James, Christopher Nkunku, Pedro Neto y Kiernan Dewsbury-Hall. Ángel Di María de penal igualó transitoriamente para Benfica.