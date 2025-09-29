Barcelona vs. PSG, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La segunda fecha de la Champions League 2025-2026 tiene como encuentro estelar el que protagonizarán el próximo miércoles 1° de octubre Barcelona de España y PSG en el estadio Olímpic Lluís Companys. El cotejo está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el inglés Michael Oliver, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.93 contra 3.63 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. El empate llega a 4.33.

Los dos conjuntos están entre los favoritos al título y debutaron en el máximo certamen continental de Europa con una victoria, por lo que suman tres unidades en la tabla de posiciones. El elenco culé se impuso a Newcastle 2 a 1 como visitante mientras que los parisinos, que defienden la corona, hicieron lo propio ante Atalanta 4 a 0 en el Parque de los Príncipes.

De cara al choque entre sí, los entrenadores tienen varias bajas. El alemán que dirige a los españoles, Hansi Flick, no cuenta por diversas lesiones con Fermín López, Gavi, Joan García y Raphinha mientras que el DT de la entidad gala, Luis Enrique, no tiene a varios jugadores que habitualmente son titulares como el ganador del último Balón de Oro, Ousmane Dembélé; Désiré Doué y el capitán Marquinhos. Además están en duda Fabián Ruiz, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha.

Posibles formaciones

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Lee Kang-in; Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

El portugués Gonçalo Ramos se perfila para ser titular en PSG en su visita a Barcelona FRANCK FIFE - AFP

Barcelona y PSG se volverán a enfrentar por la Champions League luego de los cuartos de final que protagonizaron en la edición 2023-2024. En esa oportunidad, el Blaugrana ganó 3 a 2 como visitante en la ida pero perdió 4 a 1 de local en la revancha y quedó eliminado.

El historial, en total, tiene 15 enfrentamientos en certámenes de la UEFA con seis triunfos españoles, cinco franceses y cuatro empates.