Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Borussia Dortmund y Athletic Bilbao se enfrentarán el próximo miércoles 1° de octubre en uno de los juegos más atractivos de la segunda fecha de la Champions League 2025-2026 con el objetivo en común de lograr la primera victoria. El cotejo está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través del Canal 116 de Flow y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al choque que arbitrará el polaco Szymon Marciniak, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.85 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a

En el debut el combinado alemán empató ante Juventus 4 a 4 en un partidazo y buscará su primera alegría en un certamen continental que lo tiene como uno de los clubes que puede ser protagonista porque siempre le da pelea a los gigantes de Europa. El entrenador Niko Kovac no podrá contar con el argentino Aaron Anselmino, quien acarrea una lesión muscular; como así tampoco con Emre Can y Julien Duranville.

El conjunto vasco, que volvió al máximo certamen continental tras más de una década de inasistencia, perdió frente a Arsenal 2 a 0 en su primera presentación y necesita un buen resultado para no quedar relegado en la pelea por llegar a los cruces de eliminación directa. La principal preocupación del DT Ernesto Valverde es si podrá contar con el delantero Nico Williams, quien acarrea una molestia y está en duda.

Nico Williams, figura de Athletic Bilbao, está en duda para visitar a Borussia Dortmund Miguel Oses - AP

Posibles formaciones

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier; y Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.

Athletic Club: Unai Simón; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz De Galarreta, Mikel Jaureguizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gómez; y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Será el primer enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Athletic Bilbao en la Champions League, por lo que inaugurarán el historial entre sí.