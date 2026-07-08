El especial rincón del vestuario que tienen los jugadores de la selección: qué es y por qué lo mudan de estadio en estadio

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El espacio acompaña al plantel desde el inicio del torneo; reúne imágenes religiosas que forman parte de la rutina del equipo y se instala nuevamente cada vez que la delegación cambia de sede
- 3 minutos de lectura'
En cada traslado que realiza la selección argentina durante el Mundial 2026 viajan los botines, la indumentaria, el material de entrenamiento y todos los elementos necesarios para afrontar un nuevo compromiso. Sin embargo, entre ese equipamiento también hay un objeto muy especial que pasa inadvertido para la mayoría de los hinchas.
Se trata de un pequeño rincón de oración que el plantel instala en cada vestuario que ocupa. La escena volvió a quedar al descubierto tras la clasificación frente a Egipto, cuando una imagen difundida desde el camarín mostró el espacio preparado mientras los futbolistas celebraban el pase a los cuartos de final.
Un espacio reservado para la fe
Lejos del bullicio de la previa y de la intensidad de los partidos, la selección reserva un sector del vestuario para un altar que acompaña a la delegación durante todo el campeonato.
Sobre un pequeño mueble de madera pueden verse la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, junto con otras imágenes religiosas y objetos de devoción. Debajo, además, se encuentra un cuadro de mayor tamaño con otra representación de la Virgen.
No se trata de un elemento perteneciente a los estadios que recibe a la Albiceleste, sino de un espacio que arma el propio plantel cada vez que cambia de ciudad.
Una costumbre que acompaña al grupo
La presencia del altar refleja un aspecto que los integrantes del seleccionado han mostrado en distintas oportunidades: la importancia que tiene la fe dentro del grupo.
No es casualidad que, en las últimas horas, también se conociera otra imagen vinculada con esa faceta del plantel. Durante una entrevista posterior al partido frente a Egipto, quedó al descubierto que Lautaro Martínez lleva una imagen de la Virgen de Luján dentro de sus canilleras, un detalle que acompaña al delantero cada vez que ingresa al campo de juego.
Del desahogo en Atlanta al desafío en Kansas City
El altar volvió a aparecer en una noche inolvidable para la selección. Después de quedar 2-0 abajo frente a Egipto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que marcó de cabeza el 3-2 definitivo en tiempo de descuento tras una asistencia de Lautaro Martínez.
Consumada la remontada, el plantel celebró una clasificación cargada de emoción y comenzó a pensar en el próximo desafío: el cruce del sábado ante Suiza por un lugar en las semifinales.
Otras noticias de Selección argentina
De cara al partido decisivo contra Argentina. Murat Yakin, DT de Suiza: “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos; trataremos de vencer al campeón”
Cuartos de final del Mundial 2026. Ricardo Rodríguez, defensor suizo, antes del duelo del sábado: “Argentina es un equipazo y tiene a Messi, el mejor”
"Se nos había puesto feo". El video del momento en que el plantel argentino celebró con Messi la clasificación tras el dramático partido con Egipto
- 1
La reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026
- 2
FIFA abrió una investigación por insultos racistas tras el cruce de una hincha argentina y el streamer Speed
- 3
Los medios del mundo reaccionaron con elogios luego del triunfo épico de Argentina ante Egipto en el Mundial
- 4
Suiza, el rival experto y con seguridad defensiva que eliminó a Colombia y va por la Argentina