En qué canal pasan Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro de vuelta de los cuartos de final se disputa este jueves a las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del chileno Piero Maza

Lucas Piovi of Argentina's Estudiantes de La Plata, right, is challenged by De Arrascaeta of Brazil's Flamengo during a Copa Libertadores quarterfinal soccer match at Maracana stadium, in Rio de Janeiro, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Bruna Prado)
En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Flamengo le ganó a Estudiantes por 2 a 1 como localBruna Prado - AP

Este jueves, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha es uno de los máximos ganadores de la historia del certamen con un total de cuatro consagraciones: 1968, 1969, 1970 y 2009. Si logra dar la sorpresa y remontar el 2 a 1 adverso de la ida, asegurará la presencia de un equipo argentino en la final del 4 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, Perú, ya que en semifinales espera Racing, verdugo de Vélez.

Estudiantes de La Plata intentará remontar la serie frente a Flamengo en su propia casa
Estudiantes de La Plata intentará remontar la serie frente a Flamengo en su propia casaPABLO PORCIUNCULA - AFP

El Mengão, por su parte, es uno de los equipos sudamericanos con mejor rendimiento en los últimos años: fue campeón en 2019 y 2022 y subcampeón en 2021. Para esta edición invirtió más de 40 millones de euros y abrochó la llegada de figuras de renombre como Jorginho, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal y Saúl Ñíguez, por lo que su objetivo máximo es quedarse nuevamente con el trofeo.

Estudiantes vs. Flamengo: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.17 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al triunfo en el encuentro ante Estudiantes
Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al triunfo en el encuentro ante EstudiantesBuda Mendes - Getty Images South America

Posibles formaciones

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Facundo Farías y Guido Carrillo.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata; Pedro y Giorgian De Arrascaeta.
