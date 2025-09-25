En qué canal pasan Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro de vuelta de los cuartos de final se disputa este jueves a las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del chileno Piero Maza
- 3 minutos de lectura'
Este jueves, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Pincha es uno de los máximos ganadores de la historia del certamen con un total de cuatro consagraciones: 1968, 1969, 1970 y 2009. Si logra dar la sorpresa y remontar el 2 a 1 adverso de la ida, asegurará la presencia de un equipo argentino en la final del 4 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, Perú, ya que en semifinales espera Racing, verdugo de Vélez.
El Mengão, por su parte, es uno de los equipos sudamericanos con mejor rendimiento en los últimos años: fue campeón en 2019 y 2022 y subcampeón en 2021. Para esta edición invirtió más de 40 millones de euros y abrochó la llegada de figuras de renombre como Jorginho, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal y Saúl Ñíguez, por lo que su objetivo máximo es quedarse nuevamente con el trofeo.
Estudiantes vs. Flamengo: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 21.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.17 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.
Posibles formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Facundo Farías y Guido Carrillo.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata; Pedro y Giorgian De Arrascaeta.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Distintas vías. Qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026
También hubo halagos. La burla de Palmeiras para River tras eliminarlo de la Copa Libertadores: “Mismo final”
Gallardo, el líder cuestionado. Las esquirlas del golpe en la Copa, los pocos "intocables" y una estatua que ya no encandila a los hinchas
- 1
Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Racing jugó como pocas veces en el año, eliminó a Vélez y está en las semifinales de la Libertadores
- 3
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei
- 4
Otra frustración: River se ilusionó, pero perdió el control en un final caliente y Palmeiras lo eliminó de la Libertadores en Brasil