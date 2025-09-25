Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ya se conoce a dos de los cuatro clasificados a la próxima ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes: Racing y Palmeiras
Este miércoles se definió el segundo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira avanzó a la instancia de los cuatro mejores y espera por el ganador del cruce entre Liga de Quito y San Pablo, que definen su serie este jueves a las 19 en el estadio Morumbí. Del otro lado de la llave, Racing aguarda por Estudiantes de La Plata o Flamengo. El detalle de todo el certamen está disponible en canchallena.com.
El primero en meterse en la penúltima ronda de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes fue la Academia. Lo hizo tras dejar en el camino a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, producto de un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local gracias a una anotación de Santiago Solari.
Luego llegó el turno del Verdão, que obtuvo su boleto en la noche de este miércoles tras vencer a River por 3 a 1 con un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López y un tanto de Vitor Roque (Maximiliano Salas puso en ventaja parcial al Millonario). Así, mantuvo la ventaja en la serie tras el 2 a 1 de la ida en el Monumental por los goles de Gustavo Gómez (P), Vitor Roque (P) y Lucas Martínez Quarta (R).
En el lado izquierdo de la llave, el conjunto ecuatoriano es el que corre con ventaja para pasar de ronda, ya que en la ida ganó 2 a 0 como local con tantos de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Del otro lado, si el Pincha logra dar la sorpresa (perdió 2 a 1 en la ida), asegurará la presencia de un equipo argentino en la final del 4 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, ya que en semifinales espera Racing.
Cronograma y resultados de los cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Ida
- Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.
- River 1-2 Palmeiras - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.
- Liga de Quito 2-0 San Pablo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.
- Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Vuelta
- Racing 1-0 Vélez Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
- Palmeiras 3-1 River - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.
- San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.
- Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - Siete títulos
- Boca Juniors (Argentina) - Seis
- Peñarol (Uruguay) - Cinco
- River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno
- Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno
- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno
- Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno
