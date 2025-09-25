Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Este miércoles se definió el segundo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira avanzó a la instancia de los cuatro mejores y espera por el ganador del cruce entre Liga de Quito y San Pablo, que definen su serie este jueves a las 19 en el estadio Morumbí. Del otro lado de la llave, Racing aguarda por Estudiantes de La Plata o Flamengo. El detalle de todo el certamen está disponible en canchallena.com.

El primero en meterse en la penúltima ronda de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes fue la Academia. Lo hizo tras dejar en el camino a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, producto de un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local gracias a una anotación de Santiago Solari.

Luego llegó el turno del Verdão, que obtuvo su boleto en la noche de este miércoles tras vencer a River por 3 a 1 con un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López y un tanto de Vitor Roque (Maximiliano Salas puso en ventaja parcial al Millonario). Así, mantuvo la ventaja en la serie tras el 2 a 1 de la ida en el Monumental por los goles de Gustavo Gómez (P), Vitor Roque (P) y Lucas Martínez Quarta (R).

En el lado izquierdo de la llave, el conjunto ecuatoriano es el que corre con ventaja para pasar de ronda, ya que en la ida ganó 2 a 0 como local con tantos de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Del otro lado, si el Pincha logra dar la sorpresa (perdió 2 a 1 en la ida), asegurará la presencia de un equipo argentino en la final del 4 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, ya que en semifinales espera Racing.

Estudiantes de La Plata define la serie ante Flamengo como local y sueña con la remontada NACHO AMICONI

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. River 1-2 Palmeiras - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Liga de Quito 2-0 San Pablo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

Racing 1-0 Vélez Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Palmeiras 3-1 River - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

- Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil. San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.

- Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Racing le ganó a Vélez y vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores luego de ¡28 años! Gustavo Garello - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores