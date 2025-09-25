LA NACION

Palmeiras vs. River: resumen, goles y resultado del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Verdão derrotó al Millonario por 3 a 1 y, tras el 2 a 1 como visitante en la ida, se metió en las semifinales del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes

No hubo “épica” ni “milagro” para River. Palmeiras le ganó por 3 a 1 como local y, luego del 2 a 1 en la ida, sentenció la serie de cuartos de final por 5 a 2 para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Los goles del Verdão fueron convertidos por Vitor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López por duplicado; mientras que Maximiliano Salas anotó el único tanto del Millonario.

El Millonario salió decidido a remontar la serie. La derrota por 2 a 1 en la ida lo obligaba a buscar un resultado positivo en Brasil, con todo lo que eso implica. El DT Marcelo Gallardo optó por una línea de cinco mediocampistas, con la firme intención de disputarle -y ganarle- la tenencia de la pelota al local. Más arriba, la única referencia de ataque fue Maximiliano Salas, que mostró su entrega desde el primer minuto.

El propio delantero con pasado reciente en Racing fue el que abrió el marcador. Cuando apenas transcurrían 7′, se desmarcó en un tiro libre desde la izquierda y aprovechó un centro ejecutado a la perfección por el colombiano Juan Fernando Quintero. Se metió entre medio de José Manuel López y Khellven y cabeceó con potencia y precisión al ángulo izquierdo. La serie, de momento, estaba igualada.

*Noticia en desarrollo

