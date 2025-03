En qué canal pasan Francia vs. Croacia por la Liga de las Naciones 2024-2025 hoy

Las selecciones de Francia y Croacia se enfrentan este domingo desde las 16.45 (hora argentina) en el Stade de France de París con arbitraje del inglés Michael Oliver en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2024/25 con el objetivo en común de meterse entre los cuatro mejores del certamen europeo. El cotejo no se transmite por TV en la Argentina, pero se puede ver a través de la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor-. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida, el jueves pasado en el Stadion Poljud, el combinado balcánico ganó 2 a 0 como local con goles de Ante Budimir e Iván Perišić.

La previa del partido

El combinado galo, que accedió a los cuartos de final como líder del grupo 2, tuvo una mala actuación en el primer juego y necesita cambiar la cara para pelear por la clasificación a las semifinales. Aun con la vuelta de Kylian Mbappé al equipo, el subcampeón del mundo no estuvo a la altura de las circunstancias y debe revertir la serie ante su gente para seguir en carrera por un título al que es favorito.

Los balcánicos, por su parte, fueron segundos en la zona 1 de la primera etapa con un andar irregular y consiguieron una valiosa diferencia como anfitriones de Francia que les da cierta tranquilidad de cara a la revancha. Aun así, el entrenador Zlatko Dalić dejó en claro que no es definitiva y que sus dirigidos deben afrontar el cotejo de vuelta sin pensar en la ventaja: “Empezamos el partido con una ventaja de 2-0, pero no podemos actuar así. Actuaremos como si fuera 0-0 y no podemos limitarnos a defender todo el encuentro. Sabemos que Francia será muy agresiva, intentará marcar lo antes posible, pero estamos preparados. Lucharemos por conseguir un buen resultado”.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Ousmané Dembélé, Kylian Mbappé y Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, JosipŠutalo, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Iván Perišić, Martin Baturina, Andrej Kramarić; y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.45 contra 8.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación al combinado croata, paga hasta 5.0.

Quien se impongan en la llave avanzará a las semifinales y se cruzará con Países Bajos o Francia, serie que también se define este domingo en simultáneo luego del 2 a 2 en la ida. La siguiente instancia se desarrollará el 4 y 5 de junio y se conocerán los finalistas para el duelo más importante del día 8 del mismo mes.

El cuadro de la UEFA Nations League, con los cuatro cruces de cuartos de final Canchallena

LA NACION