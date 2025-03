Horario de Argentina vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026

La selección argentina derrotó este viernes a Uruguay por 1 a 0, como visitante, y tiene por delante el segundo partido de esta doble fecha FIFA, en el que se enfrentará a Brasil, en el marco de la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El duelo en cuestión se llevará a cabo en el Monumental el martes 25 a las 21 y lo más probable es que, pase lo que pase, al término del clásico se asegure su boleto para la Copa del Mundo con cuatro jornadas de anticipación.

La Verdeamarela, que viene de derrotar por 2 a 1 a Colombia con un gol agónico de Vinicius Jr. (el otro gol brasileño lo convirtió Raphinha, mientras que Luis Díaz empató transitoriamente para el conjunto cafetero), intentará tomarse revancha de la única derrota que sufrió como local, en el Maracaná, en la historia del certamen clasificatorio al Mundial: 1 a 0 vs. la selección argentina en la fecha 6, con un gol de Nicolás Otamendi.

El seleccionado argentino no contará con Lionel Messi: fue desafectado por una lesión en el aductor izquierdo. Dicha baja se suma a las de Giovani Lo Celso, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel, quienes también integraban la nómina preliminar y finalmente no fueron citados por encontrarse lesionados, y a las de Lautaro Martínez (desafectado por una molestia) y Nicolás González (expulsado vs. Uruguay). Además, tampoco está Lisandro Martínez, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Lista de convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV). Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon). Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon).

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon). Delanteros: Nicolás González (Juventus), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Fixture y resultados de la selección argentina en las eliminatorias

1-0 vs. Ecuador (L).

3-0 vs. Bolivia (V).

1-0 vs. Paraguay (L).

2-0 vs. Perú (V).

0-2 vs. Uruguay (L).

1-0 vs. Brasil (V).

3-0 vs. Chile (L).

1-2 vs. Colombia (V).

1-1 vs. Venezuela (V).

6-0 vs. Bolivia (L).

1-2 vs. Paraguay.

1-0 vs. Perú.

1-0 vs. Uruguay.

Argentina vs. Brasil - Martes 25 de marzo a las 21 - Estadio Monumental.

Chile vs. Argentina - Miércoles 4 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Colombia - Lunes 9 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Venezuela - Martes 9 de septiembre de 2025 (a confirmar).

Ecuador vs. Argentina - Domingo 14 de septiembre de 2025 (a confirmar).

