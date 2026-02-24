En qué canal pasan Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026 hoy

La primera jornada de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 se desarrolla este martes con cinco partidos y concluye con Gimnasia de Mendoza vs. Independiente, programado a las 22 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie con arbitraje de Sebastían Zunino y correspondiente al Grupo A.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Agustín Módica es titular en Gimnasia de Mendoza para enfrentar a Independiente X @GimnasiaMendoza

La previa de Gimnasia (M) vs. Independiente

El Lobo de Ariel Broggi, como todos los equipos que ascienden desde la Primera Nacional, se está adaptando a la elite y hasta el momento cosechó dos victorias y cuatro derrotas, por lo que tiene seis puntos y se ubica 12° en la clasificación. Su principal objetivo es mantener la categoría y afianzarse en la misma para no regresar rápidamente a la segunda división.

El Rojo disputa su segundo encuentro en Mendoza en cuatro días porque el sábado pasado visitó a Independiente Rivadavia y perdió 3 a 2. Fue su primera caída en el certamen y descendió hasta el séptimo puesto con nueve unidades producto de tres empates y dos triunfos. Dirigido por Gustavo Quinteros, el conjunto de Avellaneda está obligado a ser protagonista del certamen en una temporada donde no tiene participación internacional porque se quedó afuera de todas las copas por su mala campaña en 2025.

Posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.34 contra 3.83 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.90.