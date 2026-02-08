En qué canal pasan Independiente vs. Platense por el Torneo Apertura 2026

Platense e Independiente, integrantes del Grupo A, protagonizan este domingo desde las 17 el primero de los cinco partidos de la jornada de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 en el estadio Ciudad de Vicente López con arbitraje de Pablo Dóvalo.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Platense vs. Independiente

El Calamar tiene un gran inicio de temporada y aspira a recuperar el liderazgo en la tabla de posiciones de la zona. Con siete puntos gracias a un empate y dos victorias, es escolta junto a Lanús y Vélez y en caso de imponerse ante el Rojo volverá al primer lugar por sobre Defensa y Justicia, que el sábado venció a Newell’s 3 a 2 en Rosario. Entre semana, además, avanzó a la segunda etapa de la Copa Argentina 2025 con un triunfo sobre Argentino de Monte Maíz 1 a 0.

El elenco de Gustavo Quinteros también está invicto en el Apertura, pero todavía no ganó porque igualó todo lo que jugó. Sin competencia internacional esta temporada, el club de Avellaneda está obligado a, primero, hilvanar victorias y, luego, pelear por el título para cortar una larga sequía de vueltas olímpicas.

Platense es uno de los invictos que tiene el Torneo Apertura 2026 Platense

Posibles formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo en el pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.72 contra 3.12 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.64.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por el Torneo Clausura, y ganó Independiente 3 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.