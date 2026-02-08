A qué hora juega Boca Juniors vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este domingo 8 de febrero con cinco partido y el último de la jornada lo protagonizan Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers con arbitraje de Nazareno Arasa.

El encuentro inicia a las 22.15 (horario argentino) y transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Guillermo Barros Schelotto vuelve a enfrentar al club en el que se forjó como ídolo siendo jugador Prensa Vélez

La previa de Vélez vs. Boca Juniors

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los invictos que tiene el campeonato. En su debut le ganó a Instituto de Córdoba como visitante 1 a 0, luego a Talleres 2 a 1 como local y en su última presentación igualó con Independiente 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Es uno de los escoltas de la tabla de posiciones de la zona con siete unidades junto a Lanús y Platense y en caso de obtener un triunfo saltará al primer lugar.

Lo negativo para el Fortín es que, finalmente, se quedó sin Maher Carrizo. La joya de las inferiores fue vendida a Ajax de Países Bajos, donde firmó un contrato hasta mediados de 2030, y ya no está en el plantel. Además, entre semana Jano Gordon sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no podrá jugar por varios meses.

El equipo que conduce Claudio Úbeda volvió a ganar el domingo en la Bombonera frente a Newell’s 2 a 0 y sofocó el posible incendio que hubiese significado no hacerlo, después de perder en La Plata ante Estudiantes 2 a 1 con una pálida imagen. En total, tiene seis puntos porque en el debut derrotó a Deportivo Riestra 1 a 0 y está quinto junto a San Lorenzo con seis puntos.

Un dolor de cabeza para el DT son la gran cantidad de lesionados que tiene del mediocampo hacia adelante. La última semana se sumaron a la lista Ander Herrera y Exequiel Zeballos con sendos desgarros y ninguno está disponible para el duelo venidero. Sus lugares los ocupan Milton Delgado y Kevin Zenón, respectivamente.

Milton Delgado es titular en Boca por primera vez en la temporada, ante la lesión de Ander Herrera Manuel Cortina

Lo positivo para Boca es el regreso de Miguel Merentiel, quien se recuperó de una dolencia muscular y es titular en el José Amalfitani ante la necesidad de un centrodelantero porque Lucas Janson, Milton Giménez y Edinson Cavani están lesionados. Quien sale es el joven Iker Zufiaurre, uno de los que tuvo minutos en el inicio del campeonato y cumplió al igual que Gonzalo Gelini, quien tiene otra chance desde el arranque ante Vélez.

La nómina de lesionados tiene otros nombres de peso. Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho y tiene una recuperación que ronda los seis meses; Alan Velasco también volverá en poco más de un mes por una dolencia en su rodilla izquierda; y Carlos Palacios arrastra una sinovitis en una de sus rodillas y es una incógnita cuándo regresará.

Posibles formaciones

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.52 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.81.

Vélez y Boca volverán a enfrentarse después de más de un año porque en 2025 no se vieron las caras a raíz de que conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

El último antecedente entre ambos es el partidazo que jugaron en las semifinales de la Copa Argentina 2024, en noviembre de ese año, con victoria del Fortín 4 a 3 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con ese encuentro, el historial quedó en 197 con 96 alegrías del xeneize y 52 del combinado del barrio porteño de Liniers. Igualaron en 349 ocasiones.