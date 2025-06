En qué canal pasan Manchester City vs. Al Hilal por el Mundial de Clubes hoy

El sexto cruce de los octavos de final del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 lo protagonizan Manchester City y Al Hilal este lunes desde las 22 (hora argentina) en Camping World Stadium de Orlando con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El cotejo se transmite por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. También se emite por el sitio de DAZN mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Salem Al-Dawsari es una de las figuras que tiene Al Hilal George Walker IV - AP

La previa de Manchester City vs. Al Hilal

El combinado inglés, dirigido por Pep Guardiola, se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras culminar en lo más alto del grupo G con puntaje ideal. Es el único de los 32 participantes de la primera ronda que ganó todos los partidos que disputó en esa etapa: 2 a 0 vs. Wydad Casablanca de Marruecos; 6 a 0 vs. Al Ain de Emiratos Árabes Unidos; y 5 a 2 vs. Juventus. Claudio Echeverri sufrió una lesión en el segundo cotejo y no está a disposición del entrenador español.

El conjunto árabe, por su parte, avanzó de ronda al quedar segundo en la zona H por detrás de Real Madrid. Cosechó un total de cinco unidades tras una victoria frente a Pachuca 2 a 0 y sendos empates ante Real Madrid 1 a 1 y contra Salzburgo 0 a 0. Es uno de los invictos que sigue en carrera por el ansiado trofeo y cuenta con jugadores de renombre con pasado en el Viejo Continente como Yassine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Rubén Neves y Sergej Milinkovic-Savic que lo invitan a soñar con dar el golpe.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Rubén Dias, Joško Gvardiol, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Erling Haaland y Jérémy Doku. DT: Pep Guardiola.

Ederson, Manuel Akanji, Rubén Dias, Joško Gvardiol, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Erling Haaland y Jérémy Doku. DT: Pep Guardiola. Al Hilal: Yassine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Renan Lodi, Rubén Neves, Nasser Al Dawsari, Salem Al Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom y Marcos Leonardo. DT: Simone Inzaghi.

En la previa al encuentro, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Manchester City con una cuota máxima de 1.35 contra 9.42 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Al Hilal. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 5.92.

El ganador del cotejo avanzará a cuartos de final y chocará en esa instancia contra el que se imponga de Inter Milán vs. Fluminense, que juegan este martes desde las 16. En caso de acceder hasta las semifinales, hipotéticos rivales son Palmeiras y Chelsea.