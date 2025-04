En qué canal pasan Milan vs. Inter por la Copa Italia 2024-2025 hoy

Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), Milan e Inter protagonizan una nueva edición del Derby della Madonnina, esta vez en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Italia 2024-25. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Michael Fabbri, se disputa en el estadio San Siro y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos equipos se dirimirán un lugar en la final del certamen italiano, programada para el 14 de mayo, en una serie a ida y vuelta. El desquite será el miércoles 23 de abril y el ganador se enfrentará en la definición al club que resulte vencedor del mano a mano entre Bolonia y Empoli, en el que el conjunto en el que se desempeñan los argentinos Santiago Castro y Benjamín Domínguez se quedó con la victoria en el primer encuentro con una contundente goleada por 3 a 0.

En esta primera semifinal entre el Rossoneri y el Nerazzurri, Lautaro Martínez no forma parte de la convocatoria en el visitante por la lesión en el isquiotibial izquierdo que lo marginó de la última nómina de la selección argentina. El ‘Toro’ capitán de Inter y uno de los mejores jugadores del fútbol italiano en el último tiempo, aún no tiene fecha confirmada para su regreso y así lo explicó su entrenador, Simone Inzaghi: “Queremos tener a Lautaro disponible el sábado en Parma, pero tenemos que ir poco a poco: cada uno está haciendo cálculos, pero aún no tengo certezas de cuando será su próximo partido”, afirmó.

Lautaro Martínez, goleador y capitán de Inter, se encuentra lesionado y se pierde el clásico ante Milan JOHN THYS - AFP

Milan vs. Inter: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Milán, Italia, y se puede ver en vivo por TV únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.45 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Milan. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

