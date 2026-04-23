Lazio avanzó a la final de la Copa Italia con los cuatro penales que atajó su arquero suplente

Hace menos de tres meses estaba en la Serie B, en Reggiana, y Lazio lo fue a buscar porque su arquero suplente, Christos Mandas, pasó a Bournemouth por casi 20 millones de euros. Inmediatamente, por poco más de un millón de euros llegó Edoardo Motta, convertido en el héroe de la clasificación de Lazio a la final de la Copa Italia, en la que enfrentará a Inter. El guardavallas de 21 años, formado en Juventus, terminó siendo levantado por el aire por sus compañeros tras atajar cuatro penales en la definición (2-1) contra Atalanta, tras el 1-1 en los 120 minutos (2-2 en la ida).

En el fútbol argentino, una situación similar se dio con los cuatro penales que desvió Leandro Brey en el triunfo de Boca sobre Gimnasia por la Copa Argentina en octubre de 2024. Contratado para ocupar el banco, Motta saltó a la titularidad por la lesión de Ivan Provedel a principios de marzo. Se curtió en seis partidos por la Serie A, en tres de los cuales (Milan, Bologna -le contuvo un penal a Orsolini- y Napoli) no recibió goles.

Una de las atajadas de Motta durante el partido Spada - LaPresse

En la Copa Italia de esta temporada había atajado para Reggiana por la primera rueda, en la que contuvo un penal contra Empoli en los 90 minutos, y en la definición le desvió otro al argentino Franco Carboni, pero su equipo perdió 3-0.

“Es mejor guardar los secretos...”, expresó Motta por su método para atajar los penales de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic y Charles de Ketelaere. Solo no pudo contener el primer disparo, de Giacomo Raspadori. Lazio también comenzó con una baja efectividad: fallaron Nuno Tavares y Danilo Cataldi; la victoria llegó con las conversiones de Gustav Isaksen y Kenneth Taylor. En los 120 minutos, Alessio Romagnoli puso en ventaja al equipo romano a los 39 minutos del segundo tiempo, y dos más tarde igualó Pasalic.

La Copa Italia solo registraba un antecedente de un arquero atajando cuatro penales en una definición: Adrián Semper, de Pisa, contra Cesena. De 1,94 metros de estatura, Motta tiene un breve paso por las selecciones juveniles de Italia: un partido en la Sub 17 y otro en la Sub 21. Tras cinco años en las categorías formativas de Juventus, fue cedido en préstamo a Alessandria, Monza y Reggiana.

El director técnico de Lazio, Maurizio Sarri, se había preocupado con la lesión de Provedel: “La ausencia de Provedel es grave. No estuve de acuerdo en absoluto con la venta de Mandas. Viene un chico joven [por Motta], tiene calidad. Vamos a verlo en el campo”. Antes del debut contra Sassuolo por la Serie A, Sarri había manifestado sobre Motta: “Cuanto más hablo, más presión le pongo: el chico se entrena con normalidad”.

Tras la victoria, Sarri fue más generoso con los elogios para Motta: “Siempre mantiene gran calma, no se cae incluso tras cometer errores. En los penales tiene una calidad importante, ya le atajó uno al Bologna. Atajar cuatro seguidos es algo monstruoso. Tiene potencial para convertirse en un arquero sólido”.

Kenneth Taylor convierte el penal que le dará a Lazio la clasificación a la final Spada - LaPresse

La final de la Copa Italia se disputará el 13 de mayo, en el estadio Olímpico de Roma, donde Lazio actúa como local. Se estima que en Inter podrá reaparecer Lautaro Martínez, ausente ayer por lesión en la semifinal con triunfo sobre Como.

Motta vivió este miércoles el partido más importante de su carrera: “Recibo muchos consejos. Estoy emocionado, nunca me había pasado antes. Dedico estas lágrimas a todos, a los aficionados, a cualquiera que me conozca... Gracias”. Lazio conquistó la Copa Italia en siete oportunidades y la última fue en 2018/19, cuando venció 2-0 a Atalanta en la final. Con una discreta novena posición en la actual Serie A, esta copa nacional le daría al club romano la posibilidad de clasificarse a la Europa League. Las manos de Motta señalan el camino.

El resumen de Lazio 1 (2) - Atalanta 1 (1)