En qué canal pasan Newcastle vs. Barcelona por la Champions League 2025-2026 hoy

Este jueves, desde las 16 (hora argentina), Newcastle y Barcelona se enfrentan en n partido correspondiente a la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, se disputa en el estadio St. James’ Park de Inglaterra y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Urracas se clasificaron a esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras quedar en el quinto lugar de la última Premier League. Con una inversión de casi €280.000.000 por parte de su accionista mayoritario, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, sueñan con dar pelea ante los gigantes de Europa. Sin embargo, para esta edición perdieron a su mejor jugador, el sueco Alexander Isak, quien se fue a Liverpool por ¡€145.000.000!.

El italiano Sandro Tonali es uno de los jugadores más importantes de Newcastle y se ilusiona con ganar títulos Owen Humphreys - PA

El conjunto catalán, por su parte, fue campeón de LaLiga de España 2024-2025, en una temporada en la que llegó hasta semifinales de la Champions, consolidándose como uno de los mejores equipos del mundo. La ilusión máxima es ganar la ‘Orejona’ por sexta vez en la historia. De conseguirlo, sería el primer título internacional desde la salida de Lionel Messi, máximo ídolo de la historia del club, en 2021, cuando se fue libre a PSG.

Newcastle vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Newcastle corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.54 contra los 2.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

Barcelona intentará conseguir un resultado positivo ante Newcastle en el encuentro de este jueves JOSE JORDAN - AFP

Posibles formaciones