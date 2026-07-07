A qué hora termina el partido de la selección argentina de hoy, contra Egipto

La Argentina se vuelve a paralizar este martes con una nueva presentación de la selección nacional en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, esta vez frente a Egipto por los octavos de final en el estadio de Atlanta con arbitraje del francés François Letexier. Todos los detalles y el minuto a minuto de este partido están disponibles en canchallena.com.

El partido inicia a las 13 (hora argentina) y su extensión depende del resultado. Si después del tiempo reglamentario, es decir 90′ de juego más un intervalo de 15′, hay un ganador, se especula con que el juego concluirá alrededor de las 15 de nuestro país.

Si hay empate se debe afrontar un suplementario de media hora más, con un breve descanso entremedio. En ese caso, el encuentro seguirá hasta pasadas las 15.30. De persistir la igualdad, el vencedor se decidirá por penales y recién a alrededor de las 16 los hinchas argentinos sabrán si el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a octavos o quedó eliminado.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.44 contra 9.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.76.

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. Posteriormente, en 16avos de final, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Los egipcios, liderados futbolísticamente por Mohamed Salah, tampoco conocen la derrota. Se ubicaron segundos en la zona G con cinco unidades producto de un empate con Bélgica 1 a 1, una victoria sobre Nueva Zelanda 3 a 1 y otra igualdad con Irán 1 a 1. En 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego empataron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Egipto eliminó por penales a Australia en 16avos de final y va por la selección argentina Tony Gutierrez - AP

Ambos seleccionados se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso en marzo de 2008, en El Cairo. El conjunto dirigido por entonces por Alfio Basile ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final de la Copa del Mundo en curso y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentarán a las 17 en Vancouver.