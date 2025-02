En qué canal pasan PSG vs. Stade Brest por la Champions League 2024-2025

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Paris Saint Germain (PSG) se enfrenta a Stade Brest en el marco de la vuelta de la serie de playoffs de 16vos de final de la UEFA Champions League 2024-25. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Michael Oliver, se disputa en el Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio de Roudourou de Guingamp, el equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la victoria por 3 a 0 y encaminó su clasificación a los octavos de final. Los goles fueron convertidos por el francés Ousmane Dembélé en dos oportunidades, y por el portugués Vitinha. En la próxima instancia, el ganador de esta serie se verá las caras con Liverpool o Barcelona (el cruce se dará a conocer en el sorteo de este viernes 21 de febrero).

PSG vs. Brest: cómo ver online

El partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de los 16vos de final de la UEFA Champions League 2024-25 está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en París, Francia. Se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto tanto de este encuentro como de todo el torneo en general, con las estadísticas de cada compromiso y el cuadro actualizados al instante, en canchallena.com.

Disney+.

De cara al compromiso de este miércoles, Luis Enrique no podrá contar con Warren Zaire-Emery, quien aún no se recupera del esguince en el tobillo izquierdo sufrido el pasado 29 de enero. Del otro lado, el entrenador de Brest, Eric Roy, deberá ingeniárselas para revertir el resultado adverso de la ida sin Ibrahim Salah, Romain Del Castillo, Jonas Martin y Massadio Haidara, lateral izquierdo titular que, de no mediar inconvenientes, sería reemplazado por el francés Mathias Pereira Lage.

Luis Enrique podría alinear al juvenil Desiré Doué como titular de cara al duelo frente a Stade Brest Michel Euler - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a los octavos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.23 contra los 14.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Brest. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.25.

Posibles formaciones

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Desiré Doué; Desiré Doué o Kang-In Lee, Ousmane Dembéle y Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Desiré Doué; Desiré Doué o Kang-In Lee, Ousmane Dembéle y Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia. Stade Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaila Coulibaly, Mathias Pereira Lage; Hugo Magnetti, Pierre Lees Melou, Mahdi Camara; Romain Faivre, Ludovic Ajorque y Abdallah Sima.

