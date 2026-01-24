En qué canal pasan Racing vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Lobo y la Academia se disputa este sábado a las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
Este sábado, desde las 19.30, Gimnasia de La Plata y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Lobo cerró la temporada pasada con una gran participación en el Clausura. Llegó a semifinales y quedó eliminado ante el Pincha, su eterno rival y a la postre campeón. En este 2026 sueña con clasificarse a un torneo internacional, aunque el principal objetivo es, nuevamente, alejarse de los puestos de descenso a la Primera Nacional.
La Academia, por su parte, se prepara para un año en el que, además de los campeonatos locales, también disputará la Copa Sudamericana, certamen en el que se consagró campeón en 2024. En 2025 tuvo un año positivo: se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Botafogo y fue finalista del Clausura, aunque perdió la definición ante Estudiantes de La Plata por penales.
El partido está programado para este sábado a las 19.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.28 contra los 4.02 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.93.
Posibles formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres.
- Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Duván Vergara.
