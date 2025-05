En qué canal pasan Racing vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2025 hoy

Este viernes, desde las 15.30, Racing y Newell’s se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la zona A del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se ubica 5° en la tabla de posiciones de su grupo con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y seis derrotas, y el máximo puesto al que puede aspirar es el tercero. Para ello, necesita ganar y que no lo hagan Huracán vs. Barracas Central y Tigre vs. Boca. El equipo dirigido por Gustavo Costas acumula cuatro triunfos en fila y quiere meterse entre los cuatro líderes para tener la localía en la primera ronda de eliminación directa.

Racing podría asegurarse disputar los octavos de final del Torneo Apertura 2025 como local Fotobaires

La Lepra, por su parte, llegó con chances de clasificar a la próxima instancia gracias a que mejoró considerablemente su nivel con Cristian Fabbiani al mando. Bajo la conducción del ‘Ogro’ acumula ocho partidos sin caídas con cuatro victorias y cuatro igualdades. Está noveno y suma 19 unidades, dos menos que Estudiantes, el último que se estaría metiendo en la próxima ronda y el rival al que debe superar sin dejar de lado lo que haga Defensa y Justicia, que juega contra Independiente Rivadavia y también acumula 19 pero está debajo suyo por diferencia de goles (-3 contra -2).

La última vez que se enfrentaron, por la Liga Profesional 2024, Racing ganó 1 a 0 como visitante.

Racing vs. Newell’s: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.90 contra los 4.42 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Gustavo Costas sabe que su equipo es favorito al triunfo, pero deberá vencer a uno que viene en remontada MAURO PIMENTEL - AFP

