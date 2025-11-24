Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca

Ya se disputaron cuatro partidos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y, de esta manera, el cuadro de cuartos comienza a tomar forma. Los clasificados a la próxima ronda, hasta el momento, son Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes de La Plata y Boca; mientras que que quedaron eliminados Vélez, San Lorenzo, Rosario Central y Talleres de Córdoba. El resto de los cruces se llevarán a cabo entre este domingo y el miércoles.

El primero en avanzar de ronda fue el Bicho, que dejó en el camino al Fortín tras ganarle por 2 a 0 con dos golazos de Hernán López Muñoz. Luego llegó el turno del Ferroviario, que eliminó al Ciclón en un encuentro plagado de decisiones arbitrales polémicas por parte de Nazareno Arasa: fue 2 a 1 con tantos de Lucas Varaldo y José Florentín (Facundo Gulli empató transitoriamente para el Cuervo).

Posteriormente, el Pincha, que fue noticia por hacerle el “pasillo de campeón” al Canalla de espaldas tras el comunicado de la Liga Profesional incitando a que, por reglamento, debían reconocer al designado “Campeón de Liga”, eliminó al mejor de la Tabla Anual. El resultado final fue ajustado, de apenas 1 a 0, con un golazo de Edwuin Cetré. Por último, el xeneize le ganó por 2 a 0 como local a la ‘T’ con un doblete de Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel hizo los dos goles con los que Boca eliminó a Talleres en octavos de final Gonzalo Colini

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing vs. River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra vs. Barracas Central (6° grupo A).

Así se jugarán los cuartos de final

Boca vs. Argentinos Juniors.

Lanús o Tigre vs. Racing o River.

Central Córdoba vs. Estudiantes.

Unión o Gimnasia vs. Deportivo Riestra o Barracas Central.

Racing y River se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Clausura LA NACION

Al igual que en octavos, los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a las semifinales, que se jugarán de la misma manera. La final, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.