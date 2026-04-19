En qué canal pasan River vs. Boca por el Torneo Apertura 2026 hoy

River Plate y Boca Juniors protagonizan este domingo el Superclásico N° 266 de la historia en el estadio Monumental en el marco del interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y lo hacen desde las 17 (horario argentino) con arbitraje de Darío Herrera.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del Superclásico

El Superclásico es el encuentro más importante que afrontan ambos clubes en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de los dos clubes más grandes de la Argentina en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

El Millonario marcha segundo en la zona B con 26 puntos producto de ocho triunfos, dos empates y tres caídas y ya está clasificado a octavos de final. Desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en lugar de Marcelo Gallardo, ganó los cinco partidos que disputó por el certamen local y tiene un invicto de siete encuentros incluyendo la Copa Sudamericana, en la que cosechó un empate y una victoria.

El DT sorprendería en la alineación inicial con dos nombres: Juan Cruz Meza y Kendry Páez. El primero reemplazaría al lesionado Fausto Vera y el ecuatoriano se habría ganado un lugar a partir del gran rendimiento que mostró en los minutos que jugó en la victoria ante Carabobo de Venezuela, justamente por el certamen continental.

La lista de lastimados tiene, además de Vera, a dos emblemas como Franco Armani (desde el comienzo del torneo) y a Juan Fernando Quintero. Kevin Castaño ni siquiera fue citado por el ‘Chacho’ y su continuidad en el club es una incógnita.

Santiago Beltrán, la gran aparición de River en la temporada 2026, debuta en el arco en un Superclásico Manuel Cortina

El equipo dirigido por Claudio Úbeda está cuarto en el Grupo A con 21 unidades gracias a cinco victorias, seis igualdades y dos derrotas. Más allá de que lo alcanzó Independiente con su triunfo 3 a 1 sobre Defensa y Justicia de este sábado, en caso de ganar puede clasificarse a los playoffs si se le dan otros resultados.

Ese es el máximo objetivo con el que afronta el partido, además querer estirar la ventaja en el historial entre sí, y el entrenador dispondría de casi la misma formación de futbolistas de campo que más réditos le dio en el año con Leandro Paredes como eje en el mediocampo y los delantero Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El único cambio que hace es obligado: el del arquero Leandro Brey por Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura de ligamentos en la rodilla derecha en el triunfo ante Barcelona de Ecuador 3 a 0 en la Bombonera por la Copa Libertadores.

River vs. Boca: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium

TNT Sports

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.30 contra 3.45 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. El empate llega a 3.0.

El River vs. Boca del fin de semana no será el único de la temporada. Teniendo en cuenta que conforman diferentes grupos, en caso de avanzar a los playoffs pueden cruzarse en un encuentro eliminatorio. De no hacerlo, el segundo choque entre sí será en el Torneo Clausura 2026, también en la fecha 15, pero en la Bombonera.

Eduardo Coudet y Claudio Ubeda tendrán este domingo un gran desafío como entrenadores de River y Boca

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos