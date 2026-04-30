En qué canal pasan River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 hoy

River Plate visita a Bragantino este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Cicero de Souza Marques de Brasil y con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el cotejo correspondiente a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Previamente, desde las 19, se desarrollo el otro cotejo de la zona: Carabobo de Venezuela vs. Blooming de Bolivia.

La previa de Bragantino vs. River

El Millonario lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming por los goles de Sebastián Driussi -R- y Antony Vásquez Arcila -B- y en su estreno como local, en la siguiente, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo gracias a otro tanto de Driussi. El atacante es, justamente, una baja sensible para el cotejo de este jueves porque sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho en la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors en el Monumental 1 a 0 y está afuera por casi un mes.

Sin Driussi, el ‘Chacho’ tiene la duda en la ofesiva de ubicar como titular a Joaquín Freitas o Maximiliano Salas para acompañar a Facundo Colidio. La otra incertidumbre es si juega el ecuatoriano Kendry Páez o lo hace Ian Subiabre.

Maximiliano Salas pelea por un lugar para ser titular en la visita de River a Bragantino MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El conjunto brasileño, por su parte, figura tercero en la clasificación general del Grupo H con tres unidades al igual que Carabobo, pero los venezolanos están por encima por haberse impuesto 1 a 0 en el duelo entre sí en la jornada inicial. El combinado dirigido por Vágner Mancini se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza y es probable que no sea de la partida.

Posibles formaciones

Bragantino : Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

: Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.58 contra 2.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.03.