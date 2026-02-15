En qué canal pasan Rosario Central vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026 hoy

Rosario Central y Barracas Central protagonizan este domingo desde las 22 uno de los cuatro juegos de la jornada del Torneo Apertura 2026, correspondiente a la quinta fecha del Grupo B, en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Pablo Echavarría.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Rosario Central vs. Barracas Central

El Canalla busca su primer triunfo como local en el año -lleva cuatro juegos sin alegrías ante su público teniendo en cuenta también el Torneo Clausura 2025- para encarrilar una temporada que comenzó de manera irregular con una victoria, dos empates y una derrota. En total, acumula cinco puntos y está entre los últimos de la zona, pero muy cerca de los equipos que están encima suyo.

Entre semana, el equipo de Jorge Almirón superó a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0 por la primera ronda de la Copa Argentina, certamen en el que tiene una cuenta pendiente tras la prematura eliminación en la temporada pasada.

Barracas Central busca su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026 X @barracascentral

El Guapo está en la misma situación que Rosario Central. Perdió en su debut con River 1 a 0, empató con Aldosivi de Mar del Plata 0 a 0 y Deportivo Riestra 1 a 1; y le ganó a Gimnasia de La Plata 2 a 0. Al igual que la Academia, avanzó a la segunda etapa de la Copa Argentina al imponerse a Temperley 4 a 3 por penales tras igualar 2 a 2.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 7.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.68.

Los equipos no se enfrentaron en 2025 porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina. Una temporada antes se vieron las caras tres veces y siempre ganó Barracas Central: 2 a 1 por la Copa de la Liga Profesional y 1 a 0 en la Liga Profesional, ambos en condición de visitante; y 1 a 0 en los octavos de final de la Copa Argentina.