San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

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El encuentro de la quinta fecha del Grupo D está programado para este miércoles a las 19 en el estadio Urbano Caldeira de San Pablo
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La quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026 tendrá seis partidos este miércoles y uno de ellos será la visita de San Lorenzo a Santos de Brasil en el estadio Urbano Caldeira de San Pablo. El encuentro correspondiente al Grupo D está programado a las 19 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al duelo que arbitrará el venezolano Alexis Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.85 contra 5.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.56.
El conjunto brasileño marcha último en la tabla de posiciones de la zona con tres puntos producto de tres igualdades y una derrota. Todavía no ganó y necesita hacerlo para aspirar a clasificar a los cruces de eliminación directa en un grupo muy parejo que lidera el Ciclón con seis unidades gracias a solo un triunfo y tres igualdades. Entre medio de ellos están Deportivo Cuenca de Ecuador (5 tantos) y Recoleta de Paraguay (4).
El azulgrana, en tanto, afrontará el compromiso a sabiendas de una victoria lo meterá en los playoffs, más allá de lo que ocurra con Cuenca vs. Recoleta -se enfrentan el mismo día pero a las 23 (hora argentina)-. Una parda, en tanto, lo obligaría a no perder en la última jornada frente a los paraguayos.
Un dato no menor, teniendo en cuenta que es una zona sumamente pareja, es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.
En ese contexto, el invicto que tiene el elenco de Gustavo Álvarez lo ubica, de momento, sin desventaja frente a ningún rival y específicamente con Deportivo Cuenca con el primer ítem de desigualdad a su favor porque le ganó 2 a 0 de local y empató 0 a 0 de visitante.
Santos y San Lorenzo se enfrentaron recientemente en la tercera fecha de la Copa Sudamericana e igualaron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro por los goles de Alexis Cuello y Gabigol. Includo ese cotejo, el historial tiene cinco partidos con un triunfo para el Cuervo, dos para el Peixe y un par de empates.
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