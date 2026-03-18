En qué canal pasan Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), Tottenham y Atlético de Madrid se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, se disputa en el Tottenham Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming en el plan Premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Spurs se metieron en la ronda de los 16 mejores sin tener que pasar por 16vos de final, ya que culminaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 17 puntos. El capitán del equipo es Cristian ’Cuti’ Romero, quien está en conflicto con la dirigencia y se estima dejará el club al final de la temporada en curso. Lo llamativo es que hay dos principales pretendientes que estarían dispuestos a hacer una oferta formal: Real Madrid y, justamente, Atlético de Madrid. “Admiro su personalidad, su juego y su trabajo defensivo”, afirmó Diego Simeone, DT del Atleti, en la previa del encuentro.

El 'Cuti' Romero podría irse de Tottenham en el próximo mercado de pases; interesa en Atlético de Madrid OLI SCARFF - AFP

El Colchonero, por su parte, avanzó al superar los playoffs. En la vuelta se recuperó del inesperado 3 a 3 como visitante de la ida ante Brujas y pasó a octavos luego de una goleada por 4 a 1 en el estadio Metropolitano, consiguiendo un contundente triunfo por 7 a 4 en el resultado global. Es el club con más argentinos de toda esta edición con siete, contando al ‘Cholo’ Simeone y a los futbolistas Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.

En la ida, disputada la semana pasada en España, Atlético de Madrid se quedó con la victoria con un contundente 5 a 2.

Tottenham vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Tottenham corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.49 contra los 2.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.03.

Atlético de Madrid tiene una clara ventaja en el resultado parcial, pero no puede confiarse PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

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