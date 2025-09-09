En qué canal pasan Venezuela vs. Colombia por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Uno de los encuentros más atractivos de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 es el de Venezuela vs. Colombia, programado este martes a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental de Maturín y arbitrará el brasileño Wilton Sampaio, porque la Vinotinto se juega su clasificación al repechaje.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Venezuela sueña con ser mundialista por primera vez en su historia Andre Penner - AP

Ambos seleccionados se enfrentaron en la primera fecha del campeonato, en 2023, con victoria cafetera 1 a 0 con gol de Rafael Santos Borré.

La previa de Venezuela vs. Colombia

El combinado dirigido por el argentino Fernando Batista quiere quedarse con el séptimo lugar para acceder al repechaje. Acumula 18 puntos gracias a cuatro victorias, seis empates y siete derrotas y llega a la última jornada con una ventaja de una unidad sobre Bolivia -recibe a Brasil en simultáneo-, el único equipo que puede privarlo de seguir peleando por ser mundialista por primera vez en su historia.

El panorama le favorece, incluso, con la diferencia de goles. La Vinotinto tiene -7 y Bolivia, -19. En ese contexto, si el combinado del altiplano no derrota a la Canarinha, automáticamente los venezolanos obtendrán el boleto a la reclasificación sin importar su resultado. Si Bolivia se impone, en tanto, la obliga a superar a los colombianos.

El subcampeón de la Copa América 2024, en tanto, accedió a la próxima Copa del Mundo tras derrotar en la jornada que pasó a Bolivia 3 a 0 y cierra su participación en el torneo con el anhelo de arruinarle la fiesta a un seleccionado con el que tiene una especie de “clásico” por la gran rivalidad que hay.

El elenco de Néstor Lorenzo marcha quinto en la tabla de posiciones con 25 unidades conseguidas con seis victorias, siete igualdades y cuatro derrotas y puede escalar hasta el segundo lugar, aunque debe ganar y que se le den varios resultados (derrota de Brasil y Uruguay, además de que Ecuador de derrote a la Argentina).

Posibles formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

En la antesala del partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.43 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.