Por qué no juega Lionel Messi en el partido de hoy contra Ecuador

La selección argentina cierra su participación en las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 este martes en su visita a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil por la última fecha del fixture y lo hace sin su capitán y máxima figura, Lionel Messi.

El rosarino fue titular el jueves pasado y marcó dos goles en el triunfo sobre Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental. Luego del encuentro, manifestó públicamente que, tras una charla con el entrenador Lionel Scaloni, se decidió que no sea parte del plantel para el último encuentro y quedó desafectado.

Lionel Messi hizo un doblete en su último partido con la selección argentina, ante Venezuela

La decisión tiene mucha lógica. El astro de 38 años acarrea un año con varias molestias musculares que le privaron de vestir la camiseta de Inter Miami y del combinado nacional y disputó el cotejo contra la Vinotinto cuatro días después de haber competido en la final de la Leagues Cup con las Garzas. Si era de la partida en Ecuador, hubiese disputado su tercer cotejo en apenas 10 días.

Además, el combinado nacional no tiene ninguna obligación porque está clasificada a la próxima cita ecuménica y con el primer puesto en la tabla de posiciones. Otro agregado es que el encuentro vs. la Tri no es de local. De hecho, ante Venezuela Messi se despidió de los hinchas argentinos en el Monumental porque, a excepción de que se modifique el calendario que incluye la próxima Copa del Mundo, no volverá a jugar oficialmente con la camiseta albiceleste en nuestro país. Sí se especula con que tendrá otra función en algún amistoso que se pueda organizar.

En lo que va del año la Argentina jugó cinco partidos y el ‘10’ estuvo en tres de ellos. Su primera presentación fue en la victoria ante Chile 1 a 0 e ingresó a los 57′ por Nico Paz. Contra Colombia, en la igualdad 1 a 1 en el Monumental, fue titular y lo reemplazaron a los 78′ por Exequiel Palacios. El último cotejo que afrontó fue el mencionado ante Venezuela, de la semana pasada, y lo hizo de la partida con dos goles que fueron, a la postre, los primeros en la temporada con la selección argentina.

En contrapartida, Messi se ausentó en la victoria ante Uruguay 1 a 0 en Montevideo y en la goleada a Brasil 4 a 1 en el Monumental.

Goleador histórico

Lionel Messi acumula 114 festejos en 190 partidos con la selección argentina y domina ampliamente la tabla histórica. Su primer tanto fue el 1° de marzo de 2006 en un amistoso ante Croacia en Suiza.

Según datos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 2022 es el año en el que más anotó con 18 festejos. Una década antes, en 2012, hizo su segundo mejor registro: 12. De todos sus gritos de gol, 49 fueron por amistosos, 36 por Eliminatorias, 17 en Copa América y 13 en Mundiales.

Bolivia es el rival que más lo sufrió: le hizo 11 tantos. Con Lionel Scaloni al mando del equipo nacional, Messi celebroó 49 goles. El segundo DT con el que más marcó fue Alejandro Sabella, muy por detrás de esa cantidad, con 25.

Tabla de goleadores de la selección argentina