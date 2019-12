Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019 • 17:24

LUQUE, Paraguay.- Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme se estrenaron en esta ciudad como integrantes de la nueva comisión directiva de Boca. El exenganche, vicepresidente segundo, eligió no hablar, por lo que quien enfrentó los micrófonos fue el flamante presidente. Dijo sentirse "triste" por las elecciones y el horario en que terminaron, habló de los números del club, se refirió al nuevo entrenador y al futuro de Nicolás Burdisso y Carlos Tevez.

"Estamos tristes con el tema del club. Primero fue una falta de respeto hacia los socios terminar una elección a las 6.30 AM... no es serio. Estamos con los contadores, con nuestros abogados, estudiando y leyendo todo. Cuando terminemos, vamos a hacer una conferencia de prensa para que la gente se entere", adelantó el nuevo máximo dirigente de Boca. Ameal añadió: "Las diferencias son importantes. Pero yo le pedí seriedad a la anterior conducción y hoy yo pretendo ser serio también. Estamos trabajando. Piensen que nosotros ganamos hace una semana".

Ante la consulta de LA NACION sobre el futuro entrenador, el presidente xeneize confirmó que las gestiones están encaminadas, pero no quiso confirmar que Miguel Ángel Russo sea el elegido para suceder a Gustavo Alfaro. "Dijimos que la anterior conducción no era seria. Entonces, queremos ser serios. Primero tenemos que saber cómo está la caja. Para contratar a alguien lo que necesitás es dinero. no se pueden hacer las cosas porque sí. Estamos trabajando. En estos momentos están trabajando 8 abogados, contadores...para ver qué es lo que tenemos realmente". Es decir que tanto el nuevo entrenador como los refuerzos estarán atados a la realidad económica con la que la nueva gestión se encuentre.

Los números también impactarán en el futuro de Carlos Tevez, cuyo contrato se vence a fin de año. Pero Ameal aseguró que no le harán al Apache lo que la comisión directiva saliente le hizo a Riquelme. "Es un ídolo", dijo sobre Carlitos. Y agregó: "Va a hablar con Román y conmigo. Tenemos que poner las cosas en claro. Una vez que las pongamos no hay ningún problema. Nosotros no le vamos a hacer a Tevez lo que le hicieron a Román, porque estaríamos en el mismo camino y no estamos de acuerdo. Este no es un tema de revancha, sino de respeto".

Los cambios en las inferiores: "Son contratos que deben haber terminado. A veces las formas pueden no agradar, pero nosotros vamos con un proyecto superador al actual proyecto. Esto no es en contra de nadie. Es a favor de Boca Juniors".

Paolo Guerrero: "Soy un convencido de que muchos jugadores quieren venir a Boca. La gente quiere jugar en Boca. Boca es un salto de calidad para cualquier jugador. Y Paolo Guerrero es un gran jugador. Pero les digo con total honestidad: nadie habló absolutamente nada".

El futuro de Nicolás Burdisso: "Con Burdisso yo dije que había que analizar lo que había hecho. Lo que había hecho bien y lo que había hecho mal. No sabemos porque nosotros estuvimos estos días en el club y él no fue".

La vicepresidencia de AFA en manos de Daniel Angelici: "Primero tienen que renunciar los exdirigentes para nosotros poder asumir cargos. Angelici tiene mandato por dos años más. Lo tiene que resolver AFA por AFA misma".