En un amistoso se utilizó una de las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial ¡y cambió el resultado!

El Mundial 2026 se acerca y con la finalización de las temporadas en las principales ligas empezaron a disputarse los primeros partidos amistosos entre las selecciones. En el Estadio Nacional de Tokio, Japón derrotó a Islandia en un duelo de preparación y el momento en el que marcó el único gol del partido se dio con una particularidad. Se utilizó una de las cinco modificaciones reglamentarias que tanto la FIFA como la IFAB, que es el organismo garante de las reglas del fútbol, dieron a conocer con el fin de terminar con la pérdida de tiempo y acelerar el ritmo real del fútbol.

Transcurrían 39 minutos de la segunda parte con el partido igualado 0 a 0 y la selección islandesa se dispuso a realizar dos variantes. La primera de ellas fue el ingreso de Hjortur Hermannsson por Daniel Leo Gretarsson. Los futbolistas se saludaron y el defensor se metió en el campo de juego, pero en la segunda variante se dio una situación especial: Kristian Hlynsson, el otro que debía abandonar la cancha, se demoró más de 10 segundos en salir y, ante ese episodio, el juez del partido, el polaco Damian Kos, detuvo todo. Advirtió a Hlynsson por su demora y decidió que Isak Thorvaldsson, quien iba a ser su reemplazo, se quede un minuto afuera.

Koki Ogawa celebra el gol con Hiroki Ito; Japón derrotó a Islandia en un amistoso previo al Mundial 2026 Eugene Hoshiko - AP

Lo más llamativo fue que durante el minuto en el que Islandia estaba con un futbolista menos en el campo de juego porque Thorvaldsson debía cumplir con ese tiempo de sanción afuera de la cancha, Japón marcó el 1 a 0 con el gol de Koki Ogawa. Una gran acción ofensiva del equipo asiático que tocó la pelota en el sector ofensivo y terminó la jugada con el centro de Yukinari Sugawara y el cabezazo del delantero de 28 años que juega en NEC Nijmegen de Países Bajos.

Pero ¿de qué se trata esta regla? consiste en que un jugador sustituido dispone de sólo diez segundos para abandonar el campo desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto deberá esperar un minuto fuera y luego aguardar la siguiente interrupción del encuentro para entrar.

Islandia🇮🇸 tardó más de 10 segundos en realizar la sustitución de Hlynsson por Thorvaldsson y el árbitro aplicó la regla de jugar durante 1 minuto con diez hombres. Japón🇯🇵 aprovechó la superioridad y Ogawa anotó el gol de la diferencia. pic.twitter.com/0mlHkQgulS — Felipe (@felaraya2) May 31, 2026

El objetivo de esta medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”, según un comunicado publicado por la instancia al término de la asamblea general anual de la IFAB. Pero existen cuatro reglas restantes.

La segunda es la de un límite de cinco segundos para ejecutar saques de arco o laterales. Si el jugador excede ese tiempo, pierde la posesión. En el caso de los saques de arco, la sanción puede ser aún más severa: córner para el rival. Esta regla cambia por completo la administración de los tiempos en donde no hay acción, obligando a los equipos a pensar más rápido y a reducir cualquier intento de demora deliberada.

El tercer punto apunta a una escena cada vez más frecuente: futbolistas que permanecen en el suelo para cortar el ritmo. Con la nueva normativa, todo jugador que reciba atención médica dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reingresar. Solo habrá una excepción: si la acción deriva de una falta sancionada con tarjeta. La intención es clara: evitar simulaciones o exageraciones que frenen el juego.

El árbitro Luca Zufferli detiene el partido y revisa la pantalla del VAR durante el partido de fútbol de la Serie A entre la Lazio y el Genoa en Roma, Italia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) Gregorio Borgia - AP

En la cuarta regla el VAR también amplía su alcance. Por primera vez, podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, un terreno hasta ahora no permitido para la tecnología. Además, podrá corregir errores en la concesión de tiros de esquina que finalicen en gol. La medida busca reducir fallos determinantes en momentos clave, en una línea que apunta a que los resultados se definan por mérito deportivo y no por errores arbitrales.

Finalmente, la FIFA endurece la relación con los árbitros: solo el capitán podrá acercarse a dialogar. Cualquier otro jugador que proteste o rodee al juez será sancionado con tarjeta amarilla. Es una decisión que busca ordenar la convivencia dentro del campo y eliminar las escenas de presión colectiva que se volvieron habituales en los últimos años. En conjunto, estas cinco reglas configuran una nueva era. El Mundial funcionará como un laboratorio global de un fútbol más dinámico, con mayor tiempo efectivo y menos interrupciones.

Luego del tanto Thorvaldsson se jugaron los últimos minutos del partido en el que Japón ganó 1 a 0, que llega con muy buenos resultados a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Hajime Moriyasu llevan seis victorias consecutivas en partidos amistosos y algunas ante grandes rivales: 3 a 2 a Brasil, 2 a 0 a Ghana, 3 a 0 a Bolivia, 1 a 0 a Escocia, 1 a 0 a Inglaterra en un triunfo histórico en Wembley y el éxito de este domingo ante Islandia también por 1 a 0.

La selección de Japón, que en los últimos mundiales aparece como un equipo fuerte, buscará dar el salto en 2026 YUICHI YAMAZAKI - AFP

El partido amistoso tuvo un momento de emoción porque fue la despedida del histórico defensor Maya Yoshida, que estuvo presente en los tres últimos mundiales para la selección japonesa y en la que disputó 127 partidos. El jugador que tuvo pasos por clubes importantes como Soputhampton y Sampdoria, no está en la lista de 26 jugadores que estarán en la copa del mundo. Pero tuvo su reconocimiento: se fue reemplazado a los 14 minutos de la primera parte con un pasillo hecho por los jugadores de las dos selecciones y el aplauso de todos.

Japón no volverá a disputar partidos amistosos hasta que empiece el Mundial y su debut será ante Países Bajos el próximo 14 de junio. En la segunda jornada de esa zona F se medirá ante Túnez y cerrará la etapa de grupos el 25/6 ante Suecia. Los asiáticos participarán en su octava copa consecutiva y buscarán el objetivo de llegar a meterse por primera vez entre los ocho mejores. Sus actuaciones más trascendentes fueron en 2002, copa de la que fueron anfitriones junto a Corea del Sur, en Sudáfrica 2010 y en Qatar 2022. En todas llegó hasta los octavos de final. Por su parte, Islandia no jugará el Mundial y disputará su próximo amistoso ante la selección argentina el próximo martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.