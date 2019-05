Rodolfo D'Onofrio "Gallardo es barato y yo lo veo en River hasta 2021"

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River, durante la entrevista con La Nación Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Alejandro Casar González SEGUIR Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 21:29

Rodolfo D'Onofrio alarga las vocales que quiere resaltar. "Todos tenemos que estar muuuuy preocupados por el país", asegura el presidente de River, de 70 años. Su voz dista de ser monocorde. Enfatiza que no se siente candidato a nada, aunque reconoce que lo tentaron para las próximas elecciones. Se apasiona cuando habla del entrenador que tiene contrato hasta fines de su mandato y que lo llevó (otra vez) a la cima de América, Marcelo Gallardo. "Es barato, y yo lo veo en River hasta 2021", responde. Un poco, porque confía en la palabra. Y otro poco, porque quiere ahuyentar a los pretendientes que, como bien sabe, tendrá el Muñeco en los próximos meses.

-¿Cómo ve al país?

-¿Cómo veo al país? Y. me preocupa mucho. Estoy muy preocupado. Como creo que están todos. O tenemos que estar todos. Muuuy preocupados. Porque creo que nunca (acentúa) fui partidario de la grieta. Es uno de los grandes problemas que tenemos: es una grieta donde nos vamos a caer todos. Entonces, muchachos, sean serios y dejen los egos de lado y hagan lo que tienen que hacer. Todos. Y no estoy marcando a ninguno. ¡A todos! Yo no sé qué hay que hacer. Quiero que hagan un acuerdo con el radicalismo, con Stolbizer, el socialismo...por qué no con cierta parte del kirchnerismo... Porque yo creo que en los extremos están el kirchnerismo y el macrismo. Los que son muuuuy fanáticos de Macri y muy fanáticos de Cristina. Que por ahí quieren seguir para adelante y quieren ser candidatos, pero creo que en el medio está la mayor parte de la gente que está diciendo: "Viejo, pónganse de acuerdo...estamos pasándola mal...necesitamos renunciamientos, que nos pongan políticas de Estado"

-¿Le ofrecieron ser candidato?

-Algunos me han ofrecido.

-¿Quiénes?

-No importa.

-¿En la provincia?

-No importa. Yo no pretendo ser candidato de nada. No estoy desesperado con serlo. El que quiere ser candidato negocia lo que sea. Yo no. No estoy dispuesto. Si yo pudiera ayudar al país desde la función que me toque, lo haría. ¿Por qué? Porque me duele, como a todos. No puedo ver el grado de pobreza que hay. Ni los chicos que no se pueden formar y educar.

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

-¿En medio de esa crisis, cómo está la economía de River?

-Perfectamente bien. Lo que a River le pasa es lo que te pasa a vos, a él, a mí, a todos los argentinos, a las industrias...A todo el mundo. Hace un año el dólar valía $18, y hoy vale $45-$46. Proyectabas una inflación del 20%. Terminó siendo del 60%. Todo eso afecta a los clubes. Porque tenés jugadores que cobran en dólares y algunos tienen cláusulas que los limitan. Trajo todo un problema dentro del fútbol que hay que solucionar. Problemas económicos, no tenemos. ¿Problemas financieros? Siempre en el fútbol vas a tener que ir encontrándole la solución. Es probable que entre julio y agosto, si viene una oferta por algún jugador, lo vendamos y equilibrará las cuentas financieras. Pero eso no era algo que le pasaba a River. Hasta el año pasado, nosotros equilibrábamos las cuentas totalmente sin vender ningún jugador. Hoy, producto de lo que pasó en la Argentina, tenemos un desfasaje financiero a solucionar.

-Pese a la situación del país, River eligió no tener sponsor. ¿Fue una buena decisión?

-Sigo (seguimos) creyendo lo mismo. Nosotros hemos pensado en que no le podés dar la publicidad de la camiseta de River a una empresa de la que tenés dudas sobre su estabilidad, o sobre si es un proyecto que va a durar en el tiempo o va a quedar dentro de dos, tres años. Era una propuesta muy interesante, pero no sabíamos si iba a tener éxito o era una aventura.

-Era un ingreso importante y en dólares.

-Vinieron otras. Nosotros no podemos poner una publicidad en la camiseta y dentro de dos años alguien que haya invertido o haya hecho algo con esa marca te diga: "Eh, River, por culpa tuya yo creí y fui a hacer tal cosa, porque vi la propaganda en tu camiseta". Entonces, tenés que tener cuidado. Uno estudia antes de hacerlo. Analiza. Antes de poner una marca en tu camiseta tenés que tener mucho cuidado de qué representa, qué es. Está al lado de tu escudo.

-¿Van a volver a tener sponsor?

-Estamos en conversaciones con dos o tres. En algún momento se dará. No estamos dispuestos a darles a cualquier valor la camiseta. Y si tenemos que seguir así, seguiremos así.

-¿El impacto económico de la Libertadores 2018 fue tan grande como el deportivo?

-River logró la gloria más grande que puede querer un hincha de River. Y no hay plata que te la pueda compensar. Sí, económicamente perdimos. Perdimos porque teníamos una recaudación muy buena que habíamos hecho para el River-Boca en la cancha de River.

De la "imprenta paralela" al agujero económico, tras la final de la Libertadores en Madrid

Rodolfo D´Onofrio se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River, a su futuro como dirigente, dio su visión sobre el presente del país y habló de la causa judicial que envuelve a su club Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

-¿Cuánto habían recaudado?

-Más de tres millones de dólares. E ir a Europa tuvo su costo. En lo económico tuvimos una falta de ingresos importante. No nos sentimos para nada culpables de lo que ocurrió. Eso es culpa de la seguridad. Tanto es así que el propio jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires le pidió la renuncia al ministro de Seguridad. A nadie le cabe en la cabeza que en el partido más importante de la historia del fútbol local se haga venir a un micro y cuando esté llegando haya más de 3000 hinchas de River. Siempre va a haber un inadaptado, o un ¡bobo! [acentúa la palabra] al que se le ocurrirá tirarle algo a un micro que pasa con las ventanillas abiertas. Un micro que llega con los vidrios abiertos... lo primero que hay que hacer es despejar la zona. No puede llegar el micro y "¡uy, sorpresa! Tenemos 3000, 4000 tipos, hinchas de River, que están a un metro". Si los tenés a 40 metros y tiran algo, no pueden romper nada, porque el impacto no es tan fuerte.

-Fue lo que se hizo siempre.

-¡Se hizo, se hace y se hará! Ese día no se hizo. Y era el más importante en la historia del fútbol argentino.

-¿No le llama la atención que hayan identificado a uno solo?

-Quiero dar vuelta la página. Si no aparecen más es un tema que escapa a nosotros. Si tienen filmaciones, habrán encontrado quién tiró, quién no, o no los tendrán identificados. Pero sin dudas es una barbaridad lo que ocurrió. Y algo que lastimó la imagen del fútbol argentino.

-La final también dejó la investigación del fiscal Brotto por la reventa y la barra. ¿Cómo sigue?

-Nosotros pusimos el club a disposición. Tengo la tranquilidad de saber que en River no hay nada de lo que seamos responsables. El fiscal y la Justicia decidirán.

-No debe de gustarle que la Justicia diga que hay una imprenta paralela [de entradas] en el Monumental...

-No hay.

-Es lo que dice la Justicia.

-No, la Justicia no dijo eso. No hay una imprenta paralela. El día en que la Justicia demuestre que hay una imprenta paralela, hablamos. En River todo es legítimo y todas son cosas transparentes y claras.

-¿Entonces el fiscal se equivocó?

-No, no es que el fiscal se equivocó. En algún momento veremos qué dice la Justicia.

-¿Irá si lo citan a declarar?

-Sí, ¿cómo no voy a ir? Si me invitan a declarar, voy. Cuando tengo algo para decir, ¿por qué no voy a hacerlo? No le tengo miedo a la Justicia.

-¿Le pareció casual que el allanamiento en la casa de "Caverna" Godoy se hiciera un día antes de la final?

-No voy a ponerme a opinar de una decisión de la Justicia. El fiscal tiene la autoridad para hacerlo y el timing para saber cuál es el momento.

-¿Y alguna sospecha sobre de dónde salieron las entradas y el dinero de Godoy?

-No lo sé. Puede ser de otros negocios que hizo él que no tengan nada que ver con esto.

-¿Ve a Marcelo Gallardo como director técnico del seleccionado?

-Creo que sería extraordinario para la selección. Ahora bien: yo lo veo en River hasta 2021.

-¿Y si Claudio Tapia lo llama y le dice que lo quiere?

-Le digo que hable con Gallardo. River quiere tenerlo, pero yo no soy dueño de Gallardo, así que el que tiene que decidir es él. Lo conozco muy bien. Es un técnico extraordinario, no solo porque gana partidos sino también por cómo maneja el grupo humano, cómo lo lidera, qué valores tiene. Marcelo logra que no haya titulares y suplentes; todos se sienten titulares. El día de la final, Ponzio salió y no tiró el brazalete al pasto, sino que lo entregó a quien pasó a ser capitán. Y salió orgulloso de que entrara su compañero porque lo que lo interesaba era el objetivo de la victoria. Eso es Gallardo. Marcelo pone al que está bien y al que va rendir mejor. Sería extraordinario para la selección, pero él necesita tener la chance de lograr ese liderazgo, con un paraguas importante arriba que le permita decidir y tener un proyecto serio. Eso va a tener que mostrarle la AFA el día en que lo llame.

-¿La AFA puede darle eso hoy?

-Te la dejo picando...

-Gallardo siempre dice que en River no es solo DT, sino que puede abarcar también otros lugares. ¿Cuánto influye eso?

-En River siente que no solamente planifica un partido, sino que también maneja todo el proyecto del fútbol. Creo que la AFA debe seguir avanzando para que Gallardo se sienta tranquilo y seguro de que van a darle esa garantía.

-Respondió por contraste. ¿No lo ve en la selección a corto plazo?

-Acá la sintonía fue dándose. Llegó, creímos en su proyecto, él conocía la mentalidad de River, conocía a Francescoli y, aunque no nos conocía, nosotros nos identificábamos con la filosofía River. Desde el primer día tuvimos un respeto muy grande.

Marcelo Gallardo, el gran crédito de la gestión del presidente de River Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

-¿Gallardo es un DT demasiado caro para la economía de River?

-Lo que voy a contestar va a costarme más caro que lo que él me sale: Gallardo es barato. Tiene un valor alto, pero Gallardo es barato no solo por los campeonatos que gana, sino también por la valorización que hace de los jugadores y por lo que estamos trabajando con los infanto-juveniles. Dentro de cinco años van a decir "D'Onofrio tenía razón", porque va a salir un montón de jugadores de las inferiores para la primera. River no es solamente el presente.

-¿Piensa en ser el presidente de la AFA alguna vez?

-Siempre creí que la AFA necesitaba una enorme reestructuración y el tiempo demostró que era cierto. Los desaciertos llevaron a tener una Comisión Normalizadora, una elección que terminó 38-38, una elección de la que dejaron fuera a River, una B Metropolitana que empieza y después cambia las normas... Son cosas raras que veo; no es ordenado. Más que ser presidente, quiero ayudar a que funcione mejor. En la AFA no tengo función ejecutiva; el tiempo dirá. No descarto nada. El mandato de Tapia terminará en marzo de 2021, y el mío, en diciembre, así que elegirán a otro presidente y lo apoyaré, pero espero que esta vez River esté dentro del comité ejecutivo.

La no convocatoria de Pratto a la Selección

"Siempre me gusta ver a los jugadores de River con la camiseta de la Selección. Creo que Pratto es un jugador con mucho despliegue, garra, actitud. y está entre los que merece ir. Pero jamás le digo a Gallardo quién tiene que jugar, menos al técnico de la Selección, soy coherente", asegura el presidente de River.

"El Monito Vargas es un gran jugador", asegura el presidente de River. Si bien admite la "categoría" del delantero de Vélez, D'Onofrio dice que aún no comenzó a charlar de refuerzos con Gallardo y Francescoli. "Todavía no hablamos. Falta mucho", aclara.

D´Onofrio con su compañero de ruta: el rosario con los colores de River que le regaló un grupo de chicos de la Villa 31 apenas asumió como presidente del club. Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"La decisión de la Conmebol sobre la final fue la correcta"

Sorprende con una respuesta Rodolfo D'Onofrio. A más de cinco meses del triunfo en Madrid, asume que "la decisión de la Conmebol sobre la final es correcta, por el estatuto. Y más si uno se fija en cómo se dio: fue una fiesta en un lugar en el que los hinchas pudieron festejar, disfrutar". Eso le dijo a su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una charla en Asunción hace unas semanas.La visión actual del presidente millonario contrasta con la que tuvo en su momento sobre la decisión de la entidad sudamericana de mudar a España la segunda mitad de la definición por la Copa Libertadores. En diciembre apareció muy crítico de que River no recibiera en su estadio el desquite, a tono con lo que admira de un directivo histórico del fútbol nacional: José Amalfitani. "Fue el dirigente modelo y por él eligieron el día del dirigente deportivo. Cultivó el más bajo perfil, fue honesto y dio prioridad al crecimiento de Vélez sobre cualquier otra cosa", destaca de quien dio su nombre al estadio de Liniers y de cuya muerte se cumplieron esta semana 50 años.

-¿Por qué esa charla no se dio en diciembre?

-Porque fuimos a la reunión en Paraguay, la Conmebol tomó la decisión, Domínguez dio la conferencia y yo partí hacia mi mundo. Todo esto se solucionaba si Boca no tomaba el camino que eligió. Si en vez de pedir los puntos hubiera dicho que jugaba el domingo, el problema no habría existido. Hasta hoy estamos con el TAS; el otro día River contestó como 200 páginas. En Madrid vi el partido con el presidente de Real Madrid, el de España, el de Conmebol, el de FIFA, el de UEFA, el de AFA, el vice de Boca... Jugamos, ganamos, los jugadores festejaron. ¿Y ahora vamos a seguir discutiendo algo de lo que está comprobado que River no es responsable? Debe de haber algún motivo, político... qué sé yo. Y probablemente el presidente de Boca tiene que cumplir con lo que dijo de que iba a apelar, apelar y apelar. Pero sería muy gracioso que vinieran un día y dijeran "esta Copa es de Boca".

-¿Qué haría si deciden eso?

-Sería el summum del ridículo. Hasta me prendo a los memes.

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

-¿Habló con Domínguez de la seguridad para la Recopa?

-Voy a pedirles a los hinchas que vivan una fiesta y que recibamos a las autoridades sudamericanas con el respeto que merecen. Si hay algo que yo reconozco de esta Conmebol es que tiene una gran diferencia con las anteriores. Cobrábamos 1.800.000 dólares en la fase de grupos de la Libertadores y hoy cobramos 3.000.000; hizo las cosas bien y transparentes. Hay un cambio y hay que apoyarlo porque Sudamérica necesita ser lo más seria posible: tenemos un producto muy interesante. Todos vieron la última final: me llegaron mensajes de todo el mundo. Es histórico, queda como un hecho único.

-¿Por qué entre la suspensión del segundo partido y la final en Madrid hubo tanto ida y vuelta entre dirigentes y abogados?

-Si de algo me siento orgulloso como presidente de River es de haberle dicho al presidente de Boca "posterguemos el partido" ese sábado en el Monumental. Porque los médicos de Conmebol decían que los jugadores estaban en condiciones de jugar.

-El famoso "pacto de caballeros".

-El presidente de la Conmebol dijo: "No, momento. No solamente me alcanza con que ustedes dos se pongan de acuerdo. Vamos a firmar un escrito". Conmebol preparó el escrito y nosotros firmamos. Al día siguiente, a las 12 del mediodía me dijeron: "El partido se juega". Abrimos la cancha. Dispositivo de seguridad. Todo. Y a las 2 de la tarde me dijeron que el partido se había postergado. Yo no sabía nada. Hasta las 2 de la tarde no sabía que Boca había presentado el reclamo ese.

-¿Domínguez le avisó que no se jugaba?

-Sí, antes de hacerlo público. Viajamos a Asunción. Esta es la parte que es más circo que realidad. Allá, Angelici estaba con su gente y abogados, y yo estaba con dos directivos míos. Fuimos a la reunión con el presidente de Conmebol, el de AFA, el de la Asociación Paraguaya y Angelici. Y fue un: "Tano, ¿cómo te va? ¿Qué hacés? Bueno, andá por la tuya". Mi única queja fue: "Me hubieras avisado el domingo a la mañana que ibas a hacer esta presentación. Es lo único que te reclamo, porque habíamos quedado como caballeros...".

Los 4 hitos de D'Onofrio como presidente de River

La elección del técnico

A los seis meses de asumir, en junio de 2014, D'Onofrio siguió el consejo del manager Francescoli: elegir a Gallardo para reemplazar a Ramón Díaz. La decisión fue un éxito, con nueve títulos en cinco años; seguirá hasta el final de su mandato, en 2021.

Las dos copas

El 5 de agosto de 2015 y el 9 de diciembre de 2018 son las fechas más emblemáticas del ciclo. River ganó la Copa Libertadores dos veces en cuatro años; la última, ante Boca.

Un juicio decisivo

Tras realizar una auditoría en abril de 2014, la CD denunció a Daniel Passarella por acciones fraudulentas.

Números históricos

El 17 de diciembre de 2017, con récord de asistencia (18.872 socios), consiguió la reelección hasta 2021, con la mayor diferencia de votos de la historia. Su lista, "Un equipo, un presidente", se impuso con 14.099 sufragios (74,7%).