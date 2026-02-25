La ácida crítica de Diego Latorre a Marcelo Gallardo tras su salida de River y la mención a Demichelis: “Todo se paga”

El final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River desató una catarata de opiniones respecto a los nuevos candidatos para dirigir a la institución de Núñez, el futuro de los jugadores y el por qué de la renuncia del “Muñeco”. Entre ellas destacó la del exjugador de Boca y actual comentarista de ESPN, Diego Latorre, quien apuntó contra la falta de respuesta de Gallardo para rearmar un buen equipo y le achacó cierta responsabilidad en la abrupta partida de Martín Demichelis del club. “Todo se paga”, dijo.

Tras la confirmación de la notica el lunes por la noche, Latorre realizó este martes un diagnóstico, en pleno debate en el programa F90, sobre el paso de Gallardo por River y consideró que, a raíz de los logros obtenidos, con el tiempo se ha “deformado la percepción” de los hinchas y de los periodistas al punto de que “se cree que el éxito fue solo de Gallardo”. “Por eso está la estatua”, recriminó y siguió: “Por eso la gente pasa de la bronca a la compasión, todo por individualizar el éxito”.

Latorre: "Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder" Instagram

Para Latorre, los buenos equipos que pudo conformar Gallardo fueron no solo gracias a sus virtudes como entrenador sino también, en gran parte, por la capacidad de varios de los futbolistas que le tocó dirigir. “Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder”, advirtió.

El futbolista devenido en comentarista consideró que en este último ciclo Gallardo no alcanzó a potenciar jugadores y no pudo desarrollar un equipo sin nombres propios de peso: “No es solo la mano o el tacto del entrenador. Es el tacto del entrenador porque estaba Enzo Pérez, Juanfer Quintero en su mejor momento, Lucas Pratto y Nacho Fernández. Ahora son otros jugadores”.

Latorre, sobre Gallardo: "El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer" STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, Latorre hizo hincapié en que quizás los éxitos del pasado, retumban fuerte cuando los resultados no acompañan: “El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer. No sé si de esta forma, que fue muy cruel”.

Asimismo, recordó el momento de la salida de Martín Demichelis en 2024 y deslizó que el acercamiento que tuvo la dirigencia a Gallardo en ese entonces, potenció la partida del exdefensor. “Acá se combinaron un montón de factores terribles. Uno de ellos, en el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo o lo aparecieron. Hay un karma y todo eso se paga alguna vez”, criticó.

Un par de días antes, tras la derrota de River ante Argentinos Jr., Latorre había profundizado en el lado negativo de los buenos resultados: “Gallardo tiene un poder que es el éxito pasado. Se enaltece al tipo que tiene éxito como si el éxito fuese eterno. Ha formado equipos maravillosos que van a quedar en el recuerdo. Pero eso no se sostiene con el tiempo. Pasan los jugadores, no ha habido un recambio apropiado”.

Diego Latorre: "Yo creo que se individualiza mucho el éxito. Como si le hubiese pertenecido solo a Gallardo" Instagram

“Yo creo que se individualiza mucho el éxito. Como si le hubiese pertenecido solo a Gallardo. Y no fue solo Gallardo. Fueron Gallardo y fueron los jugadores. Cuando River jugaba contra Flamengo y jugó un partido extraordinario, pero lo pierde en dos minutos... Si uno no asimila que eso es el fútbol y te crees el dueño del éxito solamente, estamos mal”.

Pese a reconocer en reiteradas ocasiones las cualidades de Gallardo, esta no es la primera vez que el exdelantero de Boca arremete contra el ídolo millonario. En noviembre del año pasado, luego de la derrota de River en el Superclásico, tuvo una demoledora opinión sobre el segundo ciclo del Muñeco, que en ese momento ya trastabillaba.

Marcelo Gallardo tras la derrota de River frente a Velez Gonzalo Colini

“No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene sólo desde la táctica”, expresó en aquel entonces.

En ese sentido, añadió: “La confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha. Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona“.