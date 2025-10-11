Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Enzo Fernández quedó desafectado de la selección argentina en la previa del segundo amistoso
El mediocampista de Chelsea sufrió una lesión en la rodilla ante Venezuela y fue dado de baja del plantel que espera el partido del martes ante Puerto Rico
- 3 minutos de lectura'
El triunfo de la selección argentina ante Venezuela por 1 a 0 dejó una secuela. Enzo Fernández fue desafectado del plantel tras haber terminado el partido con una molestia. Así se informó a través de la cuenta oficial de X de la selección: “El futbolista de Chelsea Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”.
El mediocampista disputó 78 minutos del encuentro que Argentina le ganó a Venezuela en el Hard Rock Stadium, de Miami, hasta que fue reemplazado por Alexis Mac Allister.
Argentina volverá a jugar este martes, a las 21, en el mismo estadio frente a Puerto Rico, partido que debía jugarse el lunes en Chicago, pero que fue cambiado de sede debido a las protestas sociales que se están llevando a cabo en la principal ciudad del estado de Illinois.
Enzo Fernández realizó declaraciones luego del partido, pero no hizo referencia a ninguna molestia física: “Es lo que demanda esta camiseta. Ya lo que se logró quedó en el pasado y estamos enfocados en lo que viene. Estamos preparándonos para el Mundial, tratando de dar lo mejor en lo personal y en lo grupal. La verdad que cada vez que vengo acá, como digo siempre, la gente se entrena al máximo”, señaló. Y luego agregó: “Se disfruta mucho siempre venir acá. Siempre queremos dar lo mejor para nuestra camiseta y para nuestro país. Falta un montón [para el Mundial] e inconscientemente uno piensa, porque falta menos de un año. Estos partidos nos sirven para seguir afianzándonos en lo que quiere Scaloni. Creo que se viene otro lindo amistoso”.
No es la primera baja que sufre el equipo de Lionel Scaloni en esta ventana de doble fecha FIFA. En la previa del cotejo ante Venezuela quedó desafectado Franco Mastantuono, con una sobrecarga muscular; el delantero, de 18 años, volvió inmediatamente a España para emprender la recuperación en su club, Real Madrid.
El otro que no estuvo fue Lionel Messi, pero en este caso no hubo una cuestión física. El capitán de la selección argentina fue licenciado del primer encuentro y se estima que estará esta noche en el compromiso que su equipo, Inter Miami, afrontará ante Atlanta United, en una nueva jornada de la MLS. Messi estuvo igualmente observando a sus compañeros de la selección en el Hard Rock Stadium.
Otras noticias de Enzo Fernández
La Scalot. Valu Cervantes sorprendió al contar intimidades del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección
¡Partidazo! El brasileño de 18 años que anotó en el quinto minuto de descuento y le dio el triunfo a Chelsea ante Liverpool
"Mercenario y traidor". Insultos y proyectiles: Enzo Fernández la pasó mal frente a los hinchas de Benfica
- 1
Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: dia, horario, TV y cómo ver online
- 2
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 3
Cómo sigue Boca, entre el adiós a Miguel Russo y la exigencia de mirar hacia adelante
- 4
Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón