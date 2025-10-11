Enzo Fernández quedó desafectado de la selección argentina en la previa del segundo amistoso

El triunfo de la selección argentina ante Venezuela por 1 a 0 dejó una secuela. Enzo Fernández fue desafectado del plantel tras haber terminado el partido con una molestia. Así se informó a través de la cuenta oficial de X de la selección: “El futbolista de Chelsea Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”.

El mediocampista disputó 78 minutos del encuentro que Argentina le ganó a Venezuela en el Hard Rock Stadium, de Miami, hasta que fue reemplazado por Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández, desafectado de la selección argentina @argentina

Argentina volverá a jugar este martes, a las 21, en el mismo estadio frente a Puerto Rico, partido que debía jugarse el lunes en Chicago, pero que fue cambiado de sede debido a las protestas sociales que se están llevando a cabo en la principal ciudad del estado de Illinois.

Enzo Fernández realizó declaraciones luego del partido, pero no hizo referencia a ninguna molestia física: “Es lo que demanda esta camiseta. Ya lo que se logró quedó en el pasado y estamos enfocados en lo que viene. Estamos preparándonos para el Mundial, tratando de dar lo mejor en lo personal y en lo grupal. La verdad que cada vez que vengo acá, como digo siempre, la gente se entrena al máximo”, señaló. Y luego agregó: “Se disfruta mucho siempre venir acá. Siempre queremos dar lo mejor para nuestra camiseta y para nuestro país. Falta un montón [para el Mundial] e inconscientemente uno piensa, porque falta menos de un año. Estos partidos nos sirven para seguir afianzándonos en lo que quiere Scaloni. Creo que se viene otro lindo amistoso”.

No es la primera baja que sufre el equipo de Lionel Scaloni en esta ventana de doble fecha FIFA. En la previa del cotejo ante Venezuela quedó desafectado Franco Mastantuono, con una sobrecarga muscular; el delantero, de 18 años, volvió inmediatamente a España para emprender la recuperación en su club, Real Madrid.

El otro que no estuvo fue Lionel Messi, pero en este caso no hubo una cuestión física. El capitán de la selección argentina fue licenciado del primer encuentro y se estima que estará esta noche en el compromiso que su equipo, Inter Miami, afrontará ante Atlanta United, en una nueva jornada de la MLS. Messi estuvo igualmente observando a sus compañeros de la selección en el Hard Rock Stadium.