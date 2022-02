Enzo Francescoli: el jugador que lo sorprendió en River, a quién se parece Barco y el pase de Castellanos

Más allá de ser el director deportivo de River desde hace ocho años, no son muchas las ocasiones en las que Enzo Francescoli toma la palabra. El uruguayo, uno de los ídolos históricos de la entidad millonaria, estuvo en ESPN y se refirió a varios temas de la actualidad del club que lo tiene a cargo y también de su situación personal.

¿Por qué no fue DT? “Desde que dejé de jugar siempre tuve la duda. Pero me gusta manejar mis tiempos, tener algún día libre, y para un técnico eso es imposible. Es algo que hablé mucho con Marcelo [Gallardo], de verlo a él cómo debe estar involucrado las 24 horas en esto, y eso siempre me hizo dudar, no tanto el qué dirán. Nunca llegué ni siquiera a armar un cuerpo técnico. Como manager la función me obliga a estar adelantado, pero me permite manejar mis tiempos. El 80 por ciento de las cosas se hace por teléfono, y el 20 por ciento es presencial, no es algo que me complique el día a día. Pero no me siento preparado para el día a día de ser técnico”.

El jugador que lo hace acordar a un compañero. “[Esequiel] Barco me hace acordar a Ariel (Ortega), por la electricidad en el movimiento, en el arranque en el mismo momento. Desde Ariel que eso no lo veía en otro jugador. Es un tipo de futbolista que necesitábamos mucho, en el mano a mano con el rival desequilibra. Está bueno que tengamos un jugador con esas características, que nos dé esa posibilidad, que genera movimiento en las defensas cerradas. Tiene un dribbling cortito, puede juntar a dos o tres jugadores”.

El jugador que lo sorprendió. “Milton Casco, por la versatilidad que tiene. Cuando lo fuimos a buscar estaba de acuerdo, pero después de verlo jugar me pareció increíble. Para equipos que juegan alto es muy versátil, juega bien por los dos lados, tiene una técnica increíble y es buen defensor para el físico que tiene”.

Lo que dijo Guardiola sobre River. “Lo tomo con orgullo, como todos los hinchas, con la entidad que tiene quien lo dice. Pondría al City, como River, dentro de un grupo de equipos que tienen una filosofía de juego, que a veces sale, a veces no, pero la idea la tienen”.

La negociación por Valentín Castellanos. “Todavía no empezamos las tratativas. Necesitamos ver bien, porque si no liberamos cupos no puede entrar nadie, así que aún no empezamos a hablar. Primero hay que terminar de cerrar lo de (Jorge) Carrascal”.

Qué le llamó la atención de Gallardo. “Tuve un par de charlas informales con él, y me sorprendió la convicción que él tenía, y lo demostró con creces luego en la toma de decisiones. Porque ser DT es un lugar muy injusto y muy difícil, en el que tenés que tomar decisiones dolorosas para el grupo, manejarte con frialdad, y él las tomó. Cuando hablé con él ya tenía mucha personalidad, muy inteligente, la capacidad de pensar, él es de pensar mucho antes de actuar”.

La situación de Julián Álvarez. “Es difícil saber cuándo se va a ir porque no depende de nosotros, es una decisión del City. Se pueden adelantar las cosas, pero nos ocuparemos realmente cuando se vaya Julián. ¿Por qué no hubo muchas ofertas? El de diciembre es un mercado complicado para los clubes europeos. Muchos lo querían, eso está claro, pero ninguno podía, hasta que apareció un poderoso que dijo ‘lo llevo’, y se arregló en un día. Si lo hubiese tenido que aconsejar, aún con todo el dolor del alma, le hubiera dicho que sí, que estaba bien (que se fuera). Cuando aparece una situación así, es el momento, se va a un equipo que juega parecido a lo que está acostumbrado, con un DT que le va a generar un montón de cosas y lo va a potenciar también. Julián encaja perfecto en el City porque es un nueve y medio, puede jugar en cualquier posición, mejoró mucho el control orientado en espacios reducidos y eso le permitió hacer mucha diferencia el año pasado”.

El caso Angileri. “En River no juega más. Porque llega un momento en el que se malinterpreta el momento de esperar, y el equipo necesita jugar y ganar, y eso nos fue llevando a tomar esta decisión. No podés estar pendiente de que, si querés lo deportivo, lo otro lo podés dejar de lado. Ya se nos fueron muchos jugadores por este tema.

El nivel del fútbol argentino. “Es un poco el reflejo de la historia y de la cultura de nuestros países. El fútbol representa al argentino, al uruguayo, y hoy tiene problemas. Algunos deberían tener solución: los calendarios, el formato... Hay que ir de una vez por todas en solucionar esas cosas, porque eso mejoraría mucho el nivel. No haber descensos empareja para abajo”.

El sucesor de Gallardo. No es una condición que haya sido jugador de River, aunque eso te permite la ventaja de conocer el lugar en el que vas a estar, que es importante, pero no es única. Depende del momento. Cuando pasó lo de Ramón (Díaz, en 2014), había algún otro técnico que estaba en mi cabeza, pero justo estaba laburando”.