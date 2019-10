Enzo Pérez: del "inventaron el VAR" al "pisala ahora" en la pelea con Centurión

La pelea de Centurión y Enzo Pérez en un River vs. Racing de la Copa Libertadores Fuente: FotoBAIRES

Enzo Pérez respondió a LA NACION en la sección "Las 100 preguntas". El temperamental jugador de River quedará en el recuerdo por dos frases: "Inventaron el VAR" y "Pisala ahora", derivada de una pelea con Ricardo Centurión, que jugaba en Racing, en un partido de Copa Libertadores.

- Inventaron el VAR.

-Nahhh pero eso fue. hoy me da risa, me cargan y me río, la verdad. Fue una frase que me salió de calentura, como podría haberle dicho cualquier cosa a Pitana, "andá a la p.." u otro insulto. Había terminado el primer tiempo con Boca, perdíamos 1-0, nos habían expulsado a Nacho (Fernández), veníamos de la eliminación con Lanús y fui a reclamar. Eso es algo que está en nuestro instinto. Creo que el 95 por ciento de los jugadores somos así: protestones. Fui a reclamar y ni me di cuenta de que estaba la cámara al lado, dije "inventaron el VAR" porque fue lo primero que me salió.

- Esa vez el VAR los perjudicó y al año siguiente permitió ver una mano muy difícil de ver. ¿Qué pensaste durante los 10 minutos en que el Pity Martínez esperaba patear el penal en Porto Alegre?

-Confiábamos, confiábamos. Aparte el Pity fue y agarró la pelota de una, estaba seguro. Mirá, cuando el árbitro marcó el penal, hubo 4 o 5 jugadores de Gremio que fueron cerca del Pity a decirle cosas e intentaron pisar el punto del penal, hacer un pozo para que se patinara al patear, así que enseguida nos ubicamos con Nacho (Scocco) encima del punto, lo protegíamos y nos protegíamos entre nosotros. Había uno de ellos que rezaba, no sé si le estaba tirando una macumba o qué, ja, ja.

- Lo que te sigue costando controlar todavía son ciertas reacciones de potrero: el "pisala ahora" a Centurión, por ejemplo.

-Fue innecesario El partido ya estaba definido, y terminamos mostrando algo que el equipo no era, no somos un grupo quilombero. El grupo es revulsivo, pero no en esas cosas, sino en carácter, en levantarse durante los partidos. El perjudicado fui yo, porque me terminé perdiendo los dos partidos siguientes contra Independiente, y también el equipo, porque no pudo contar conmigo. Además, se habló mucho de ese incidente y menos de nuestra gran actuación. Hubiera sido más vivo si me acercaba a Centurión en un córner o en un lateral y se lo decía en voz baja, no en mitad de cancha, y corriendo. Antes te hablabas o le hacías gestos al rival, pero no te veían. Hoy capaz que tenés una cámara por cada jugador y te registran todo, no se les pasa nada.

- ¿Gallardo te retó?

-Marcelo entró en el vestuario y nos felicitó por el partido. Apenas terminó, levanté la mano y pedí hablar: pedí disculpas al grupo, dije que la equivocación había sido mía. Yo soy muy autocrítico, uno debe asumir las responsabilidades cuando se equivoca. De hecho, al otro día, Licha López dijo que me había comportado como un boludo, y yo dije que tenía razón.

-¿Vos estabas enojado con Centurión por sus críticas a la selección durante el Mundial después de haber quedado afuera de la lista?

-El tema con Centurión ya es parte del pasado. Nada, yo me equivoqué, pedí disculpas porque la imagen que quedó no fue buena y está todo dicho.

-Cuando fuiste a insultar a Gallese (Alianza Lima). ¿no te dabas cuenta de que el árbitro estaba al lado y te podía expulsar?

-No, no me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas). "Quedate tranquilo", me dijo Gallese.

-Te enteraste que ese insulto se usó en Perú a los pocos días en una publicidad por el día de la madre.

-Me pareció una boludez, porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera.