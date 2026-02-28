A qué hora juega hoy Boca vs. Gimnasia de Mendoza y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El xeneize y el Lobo mendocino se enfrentan en el marco de la fecha 8; el encuentro se juega en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo
El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su octava fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos, que están programados para disputarse entre este sábado 28 de febrero y el martes. Uno de los enfrentamientos más destacados será el que ponga cara a cara a Boca y Gimnasia de Mendoza este sábado a las 17.45 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con ocho puntos en seis partidos disputados (adeuda su compromiso ante Lanús correspondiente a la séptima fecha), producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Recientemente le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 32vos de final de la Copa Argentina con un doblete de Adam Bareiro, pero en el Apertura encadena tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: 0 a 0 vs. Platense; 1-2 vs. Vélez; y 0 a 0 vs. Racing.
De cara a este compromiso, el DT Claudio Úbeda tendría en mente realizar algunas modificaciones con respecto al equipo alternativo que derrotó a Gimnasia de Chivilcoy con el fin de volver a utilizar al once titular habitual. En primer lugar, recuperaría a una pieza clave: Leandro Paredes. El capitán habría dejado atrás el esguince en el tobillo derecho y se ilusiona con volver a jugar.
En contrapartida, una de las malas noticias es que el uruguayo Edinson Cavani, quien se perfilaba para ser el acompañante de Bareiro en la dupla ofensiva, se resintió de la lumbalgia que venía arrastrando y no formará parte de la lista de convocados. Por este motivo, su compatriota Miguel Merentiel jugaría junto al ex-River.
El Lobo mendocino se ubica en el 13° lugar de la clasificación general de su zona con siete unidades (dos victorias, una igualdad y cuatro caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente por los goles de Santiago Rodríguez -G- e Ignacio Malcorra -I-. Es uno de los equipos recientemente ascendidos, por lo que el principal objetivo es evitar el descenso a la Primera Nacional.
Con respecto a la formación para ir a la Bombonera, el entrenador Ariel Broggi volvería a contar con un jugador importante, Agustín Módica, quien se recuperó de una lesión muscular. Lo sorprendente es que, en principio, reemplazaría a Valentino Simoni, el delantero que está a préstamo, justamente, desde el xeneize, y que comenzó el año en un gran nivel. Por otro lado, el arquero Lautaro Petruchi seguirá siendo titular debido a que César Rigamonti padece una diverticulitis aguda.
Cómo ver el Torneo Apertura 2026
El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este sábado entre Boca y Gimnasia de Mendoza contará con la transmisión de TNT Sports.
- ESPN Premium
- TNT Sports
