PSG vs. Arsenal: en qué horario de la Argentina se juega la final de la UEFA Champions League

París Saint Germain (PSG) y Arsenal disputan este sábado, a partir de las 13 (hora argentina), la final de la 71° edición de la UEFA Champions League. El encuentro se juega en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, sede que recibe por primera vez una definición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. El partido cuenta con la transmisión de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma Disney+ Premium, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo parisino persigue su segunda ‘Orejona’ consecutiva tras romper el año pasado una extensa sequía. Enfrente estarán los Gunners, que alcanzaron la instancia decisiva por primera vez en su historia y tienen el claro objetivo de llevar el trofeo a Inglaterra, donde ya descansan las otras copas continentales de esta temporada: la Europa League, que quedó en manos del Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, y la Conference League, que la ganó Crystal Palace.

Arsenal se consagró campeón de la Premier League 2025-2026 y quiere coronarse en la Champions League Kin Cheung - AP

Ambos clubes llegan a este compromiso luego de consagrarse campeones en sus ligas locales. PSG conquistó la Ligue 1 por quinta vez al hilo y por octava ocasión en los últimos nueve años (la única excepción fue Lille en 2020-2021). El equipo dirigido por Mikel Arteta, por su parte, obtuvo la Premier League tras 22 años y quiere seguir por la senda del triunfo.

PSG vs. Arsenal: todo lo que hay que saber

Final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Día : Sábado 30 de mayo.

: Sábado 30 de mayo. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Puskas Arena, Budapest, Hungría.

: Puskas Arena, Budapest, Hungría. Árbitro : Daniel Siebert (Alemania).

: Daniel Siebert (Alemania). TV : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

El recorrido de los finalistas hacia Budapest presenta contrastes. Los ingleses llegan invictos, con un registro acumulado de once victorias y tres empates a lo largo del torneo. En las semifinales, eliminaron a Atlético de Madrid con un marcador global de 2 a 1. Por el lado de los franceses, el camino resultó más exigente. En la instancia de los cuatro mejores, el campeón en ejercicio superó al Bayern Múnich por un global de 6 a 5.

El árbitro alemán Daniel Siebert será el encargado de impartir justicia. Las apuestas señalan un favoritismo para PSG, que presenta una cuota máxima de 2.39 en caso de conseguir la victoria. El triunfo de Arsenal, por su parte, cotiza 3.30, mientras que el empate, que obligaría a una definición por penales luego de los 120 minutos de juego (incluyendo los 30 del tiempo suplementario en caso de ser necesario), paga 3.40.

Las casas de apuestas ponen a PSG como favorito al triunfo en la final frente a Arsenal FRANCK FIFE - AFP

El historial de campeones del torneo destaca al Real Madrid como el máximo ganador con 15 trofeos, seguido por Milan con siete. Liverpool y Bayern Múnich poseen seis títulos cada uno. Barcelona suma cinco y Ajax completa la nómina de máximos ganadores con cuatro. Más atrás aparecen Manchester United e Inter de Milán, ambos con tres coronaciones. Chelsea, Benfica, Juventus, Porto y Nottingham Forest suman dos títulos, mientras que otros once clubes, entre ellos PSG, ostentan una sola consagración europea.