Valentín y Nico, tras la huella de Julián, Enzo y Alexis: Scaloni sabe que un Mundial es para los valientes

No es la lista de los mejores 26 futbolistas argentinos. De la misma forma que un equipo no se compone de los once más vistosos sino del más apto para cada posición, un plantel ampliado genera el mismo concepto. Salvo que el físico de alguno diga lo contrario y haya que hacer un cambio de último momento, la selección ya tiene sus nombres para el Mundial. Se mantuvieron 17 con respecto a Qatar 2022. Nunca hubo tantos repetidos de un Mundial al siguiente en una selección argentina. Para no caer en el número de jugadores ya que antes las listas estaban menos pobladas, se podría analizar la proporción: nunca un plantel había repetido el 65% de sus integrantes. Pensemos, entonces, en el 35% restante. Puntualmente, en algunos que componen esa franja.

La era Scaloni se caracteriza por tocar teclas a tiempo. El cuerpo técnico confió en Dibu Martínez para hacerlo titular antes que cualquier consideración popular. También advirtió que Cuti Romero podría ser uno de los centrales más importantes del mundo. En el Mundial pasado, el técnico no tardó en meter mano. Entre la derrota ante Arabia Saudita y el angustioso triunfo a México, realizó cinco cambios. Pudo haber evitado alguno, pero una decisión tan extrema significó elevar la vara de la competitividad. Una Copa del Mundo, además, se escurre en pocas semanas. Demasiado se la aguarda para que tan rápido se haga recuerdo; no hay tiempo para perder. Así fue como les hizo lugar a tres sub 23 de entonces, hoy indiscutidos no sólo en el seleccionado sino también en la élite europea a nivel clubes: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvarez.

Enzo Fernández ganó en Qatar 2022 el premio al mejor jugador joven del Mundial FRANCK FIFE - AFP

La permanencia de la base resulta una buena señal. Se trata de jugadores todavía jóvenes que llegan con experiencia. Así lo demuestra el dato ponderado por LA NACION: si en 2022 ningún jugador de entre 24 y 30 años superaba los 45 partidos, en la lista actual hay seis que pasaron ese número (Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Álvarez, Nicolás González y Romero) y otros tres podrían llegar en estos dos meses (Alexis, Enzo Fernández y Exequiel Palacios). Los pibes crecieron y ya salieron campeones. Sin la presión del que no ganó, tienen la experiencia de qué hacer para llegar a esa gloria.

La competencia interna fue la clave del campeón del mundo y siempre lo será. La incógnita pasa por saber si en esta convocatoria ya hay jugadores preparados para dar el salto. Si existen de esos suplentes que se pueden transformar no sólo en titulares sino también en cartas ganadoras. El Flaco José López es la novedad entre los delanteros, aunque cuesta imaginar que pueda hacerse un lugar entre Julián y Lautaro. En Juan Musso, el arquero que no estuvo en Qatar, se puede confiar; pero mejor será que Dibu siga como se lo conoce. Cabe mirar otros puestos.

Nico Paz en el entorno Ezeiza: adaptado al grupo, ya sabe de qué se trata tirar una pared con Messi @Argentina

Hay uno que puede aportar un toque de distinción. Se lo conoció como un europibe dentro de una selección juvenil que tenía a varios jóvenes que podrían haber elegido otra selección. Elegante y técnico, Nicolás Paz ya hace diferencia en una liga importante como la italiana. La confianza para que realice lo mismo a nivel selección es total desde el cuerpo técnico. Sólo cuatro jugadores convirtieron más que él en esta temporada del calcio. Es más determinante que conductor. Su hábitat es la del zurdo con buena pegada: de la derecha hacia el medio, la zona de Mastantuono, Dybala y básicamente Leo Messi. Pero Cesc Fábregas lo incluyó en varios partidos de 9, con libertad para retroceder y armar, pero entendiendo que los decisivos deben estar cerca del área rival.

En un plantel que mantuvo a casi todos los mediocampistas campeones (faltan Guido Rodríguez y Papu Gómez), Valentín Barco fue el agregado. Llegado el caso podría jugar de lateral por izquierda, su puesto original en Boca. Sin embargo, parece un desperdicio retrasar tanto a un pasador. Tiene una virtud que lo eleva: podrá destacarse más o menos, difícilmente se achique. En Racing de Estrasburgo consiguió regularidad en el buen nivel y continuidad en la dinámica liga francesa. Paralelamente, tal vez como causa de lo futbolístico, él mismo reconoce estar en un punto justo de madurez.

Barco recibe la felicitación de Messi, tras anotar su primer gol en la selección: fue ante Zambia JUAN MABROMATA - AFP

Con Messi y los dos nueves, más Thiago Almada del otro costado, ya sobran las alternativas en ataque. A nadie, igualmente, debería sobrarle un talento como Paz. Si algo tiene Argentina en cantidad son volantes que aseguran la pelota. Pero puede haber un momento de un partido en el que el recambio sea necesario; Barco estará preparado. Tienen edades similares de aquellos que irrumpieron en Qatar. Ambos son categoría 2004, uno estuvo en el Mundial sub 20 de 2023 y el otro faltó porque el Real Madrid no lo cedió. Se sabe, la selección juvenil actúa en el predio de Ezeiza como las divisiones inferiores en un club: acorta el camino.

A Scaloni puede faltarle alguna función en el banco, como la del habilidoso que rompa en velocidad en tres cuartos de cancha, y debe mantener la preocupación por los laterales y su forma física. Pero sabe que alguno que viaja como actor de reparto puede terminar con un protagónico. Incluyó, en consecuencia, a dos de pura actualidad. El Mundial no espera. Está en ellos aprovechar el momento si es que aparece. Con un buen ingreso, el Mundial eleva.