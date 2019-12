Fuente: Archivo

El candidato oficialista para las elecciones en Boca, Christian Gribaudo, anunció que Nicolás Gaitán volverá a ser jugador del club: "Los detalles los vamos a acordar en estos días. Es un acuerdo" Además, habló sobre la chance concreta de que arribe el goleador de la selección peruana Paolo Guerrero: "Es un jugador que nos interesa y tiene todas las condiciones para ser el N° 9 de Boca. Puede haber avances en los próximos días".

Gaitán, que se desempeña como volante por izquierda, jugó en la entidad xeneize entre 2008 y 2010, con 66 partidos y 12 goles. Su carrera siguió en Benfica y luego pasó por Dalian Yifang de China y Chicago Fire, de la MLS de Estados Unidos, que decidió no renovarle el contrato.

En agosto de este año, Gaitán había hablado en el programa "Basta de Todo", en Radio Metro, sobre el deseo de volver a Boca: "Me encantaría volver a jugar en Boca. Capaz yo digo: 'me quiero retirar ahí' pero en Boca no me quieren. Volvería, me encanta. me vuelve loco Boca".

En su momento, decía: "Jugué con el serbio Nemanja Mátic en Benfica, con Salvio y Lisandro López también, hablé con ellos y creo que Toto le va a dar mucha frescura al equipo, espero poder disfrutarlo. Nemanja, en Portugal, cantaba las canciones de Boca. estaba todo el día con el 'Dale dale dale, dale dale dale Boca». En Serbia son muy fanáticos y parece que la hinchada de Boca es una referencia allá, cantan muchas canciones del club y por eso él las sabe".